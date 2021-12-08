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游盈隆：民進黨拚公投逆轉 尚有6大不利因素

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報系資料照
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報系資料照

四大公投案將在18日投票，台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，民進黨在11月成功拉近了公投案正反方間差距，重啟核四案甚至逆轉戰局，但從現在到投票日，將是逆勢攻堅最艱辛的階段。對民進黨政府而言，當前除了一項領先，三項落後之外，還有六項不利因素需留意，

游盈隆表示，第一、民進黨提「四個不同意，台灣更有力」總訴求，結果二成八選民贊成，五成九不贊成；顯示這項中心訴求迄今沒有打動大多數選民的心。第二、民進黨政府強力主打「反萊豬公投若過，會傷害台美關係」，結果只獲得三分之一選民共鳴，六成二不起共鳴。這意味著打「美國牌」沒什麼用。

游盈隆指出，第三、民進黨政府強力主打的另一項訴求「藻礁公投若過，三接遷址，台灣將有缺電的危機」，結果二成五選民相信，六成三選民不相信。這透露民進黨政府「缺電牌」也失靈。第四、蔡總統整體聲望一個月內重挫近八個百分點，表示她的政策說服力將大打折扣。

游盈隆說，第五、蘇內閣施政滿意度明顯下滑六個百分點，而且不滿意者比滿意者多1.2個百分點，這傳達了一個清楚的訊息，那就是，蘇內閣的公信力大不如前。第六、也是最後，民進黨最新支持度26.3%，和上個月比，也呈現滑落的現象，而且創下2019年8月以來第三低的紀錄。

游盈隆表示，民進黨政府最後的絕地大反攻，必將發動空前強烈動員，否則無法扭轉乾坤，但因為至少有這六項重大不利因素的存在，而倍感艱辛。結局如何？只有天知道。

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