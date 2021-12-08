民進黨指公投辦桌烏龍爆料 議員：要求比照炒米粉查賄

國民黨台中市議員陳文政昨天在市政總質詢指出，副總統賴清德日前在清水宣講公投「四個不同意」台下辦桌，陳文政要求檢調比照查里長幫顏寬恒「炒米粉」案一樣的標準，徹查是否違反公投法，毋枉毋縱。

民進黨發言人簡舒培12月7日晚間指陳文政爆料的地點根本不是他早先說到的北屯區，並指出這是烏龍爆料。

市議員陳文政四點回應：1.這種舞台背板寫著「四個不同意」，台下「擺桌設宴」，已符合公投法第36、37條中「期約」及「不正利益」的形式，過去國內已有多起類似餐會遭判「賄選」的判例，檢警調應即刻調查釐清。

2.12/18四項公投都是全國性公投，辦在清水還是北屯根本不是重點，在選舉期間全國各地都不應該出現類似活動。

3.針對疑似賄選餐會地點誤植一事，於7日上午11點已通知各媒體「北屯更正為清水」，且有多家媒體協助更正，民進黨中央到晚上還假裝沒看到，對筆誤大做文章，只是想轉移焦點。

4.此餐會是否有「不正利益」之情事，餐費費用如何支付，應由檢警調介入調查，大半夜還噴口水，不但無助於還原真相，更凸顯「民進黨怕了」。

日前民進黨人士才剛呼籲檢察署速查顏寬恒「炒米粉」，沒幾天馬上把里長被帶去問，效率超高、為之驚人。陳文政再次呼籲，檢警調請儘速偵辦，務必「標準一致」、「效率一致」。