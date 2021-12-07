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反萊豬就進不了CPTPP！ 張宏陸：將沒錢買武器對抗中國

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
立委張宏陸說，反萊豬將讓台灣進不了國際經貿組織、影響經濟，沒錢買武器對抗中國。記者李成蔭／攝影
立委張宏陸說，反萊豬將讓台灣進不了國際經貿組織、影響經濟，沒錢買武器對抗中國。記者李成蔭／攝影

新北市議員羅文崇今晚舉辦「四個不同意」公投說明會永和場，大批熱情民眾坐滿當地天悅婚宴會館地下一樓婚宴廳，行政院長蘇貞昌及立委林楚茵批評國民黨在公投論述上的矛盾點；立委張宏陸則說，反萊豬將讓台灣進不了國際經貿組織、影響經濟，沒錢買武器對抗中國。

蘇貞昌開場除誇讚羅文崇用心做事及政績外，也分享政府團隊多年執政成果，包含防疫成績及經濟成長等，在教育上也補助班班有冷氣及平板學習、體育預算大幅成長，尤其更強調近來拍板的軍公教調薪，指蔡政府比國民黨執政時還照顧軍公教。

四項公投議題上，蘇貞昌表示，國民黨過去開放萊牛，如今卻將「萊豬」講成「毒豬」，非常矛盾；能源議題上，核四已經遭確認有斷層通過，有安全疑慮，盼大家能支持三接，讓能源無虞。他於期間不斷猛攻國民黨過往與現在的論述矛盾，引現場長輩哈哈大笑。

張宏陸指出，大家平時投人也是投三個字，這次公投也記得看到三個字「不同意」投下去就對，尤其反萊豬公投案一定要投下不同意，台灣才能加入國際經貿組織，讓經濟持續發展，否則將沒有錢買武器對付中國。

林楚茵也說，大家都是去菜市場買溫體豬的台灣豬，不會買到萊豬，萊豬議題不是食安問題，而是貿易問題，國民黨反萊豬的行徑就跟中國說台灣鳳梨有蟲而封殺一樣，且國民黨在立院連幫軍公教調薪的法案也杯葛，根本就是要亂台灣，呼籲大家現在就開始催票「四個不同意」。

新北市議員羅文崇今晚舉辦「四個不同意」公投說明會永和場，大批熱情民眾坐滿當地天悅婚宴會館地下一樓大廳。記者李成蔭／攝影
新北市議員羅文崇今晚舉辦「四個不同意」公投說明會永和場，大批熱情民眾坐滿當地天悅婚宴會館地下一樓大廳。記者李成蔭／攝影
新北市議員羅文崇今晚舉辦「四個不同意」公投說明會永和場，並邀請行政院長蘇貞昌、立委林楚茵立委及張宏陸助講。記者李成蔭／攝影
新北市議員羅文崇今晚舉辦「四個不同意」公投說明會永和場，並邀請行政院長蘇貞昌、立委林楚茵立委及張宏陸助講。記者李成蔭／攝影
立委林楚茵說，國民黨在立院連幫軍公教調薪的法案也杯葛，根本就是要亂台灣，呼籲大家現在就開始催票「四個不同意」。記者李成蔭／攝影
立委林楚茵說，國民黨在立院連幫軍公教調薪的法案也杯葛，根本就是要亂台灣，呼籲大家現在就開始催票「四個不同意」。記者李成蔭／攝影

公投 萊豬

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