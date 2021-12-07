影／議員陳淑華逼盧秀燕公投表態 互嗆過招無冷場

台中市民進黨議員陳淑華今在議會總質詢對上市長盧秀燕，要求盧市長針對三接遷離與重啟核四兩公投案表態，嗆盧「民選首長要把能源政策說明白」、「不要為政治利益再閃躲了」，盧秀燕不甘示弱，也回嗆「不像妳同意萊豬進口害人民健康」、「破壞藻礁換電力」等，現場有如乒乓球賽，你來我往無冷場。

民進黨議員陳淑華、邱素貞、謝明源與蕭隆澤聯合質詢，陳淑華要求盧秀燕針對公投三接遷離大潭、重啟核四，同不同意，要對市民清楚表態。她問市長三接遷離一旦過關，難道台中火力電力發電燃煤不會增加？並嗆盧一再閃躲，不是民選首長正確的作為。

盧秀燕說，「我已經跟你做了對照組」。她表示已講很清楚，最後投票結果都尊重民意，「就像你同意萊豬進口」、「同意破壞藻礁電力」，這都是議員的權利，她予尊重。陳淑華馬上說，目前萊豬根本沒有進口、藻礁影響範圍已從232公頃降為23公頃，政府已盡到最大的努力，她要市長不要在這裡混淆視聽。

陳淑華再發另波攻勢，她質疑盧秀燕根本阻止燃氣，台中市用電量是全國第一，如果不啟動燃氣發電，難道要缺電？「市長請你明確回答！」

盧秀燕說，中央已對燃氣機組發照，她沒有能力也沒有反對燃氣機組，可見議員對中火的發展情況並不了解，且台北市用電量也高，為何不自己發電「報告議員你的邏輯有問題！」

陳淑華氣到直問市長多遍，你對兩個公投到底同不同意？市長敢不敢回答！盧秀燕也回應，議員我已經回答了。此時，時間剛好到，讓在場人士也鬆一口氣。