國民黨台南公投宣講男子鬧場 洪秀柱、謝龍介反嗆

國民黨今天在台南舉辦公投宣講，前總統馬英九、黨主席朱立倫、前主席江啟臣、洪秀柱、以及趙少康等大咖盡出，在藍營沉寂多時的台南拉出氣勢，振奮支持者。不過，活動上有1男子鬧場，洪秀柱、謝龍介反嗆回去，警方將鬧場男子帶回詢問後，便請他離去。

自公投宣講以來，國民黨在台南市的場子較沒有像民進黨那麼熱鬧，有被比下去的感覺，藍營人士都希望能辦場氣勢大的宣講活動，壓壓民進黨的氣勢。市議員謝龍介與立委陳以信今天聯合在台南舉辦公投宣講造勢活動，政壇上大咖都來，有馬英九、朱立倫、江啟臣、洪秀柱、郝龍斌、趙少康等，興濟宮前小小場地吸引1500多人參加，擠個水洩不通。