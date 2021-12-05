籲1218四個都同意 趙少康：用選票當掉蔡英文
中廣董事長趙少康現身國民黨高市鳳山區公投宣講現場，他呼籲，12月18日用投票告訴民進黨，人民不同意他們的執政。蔡英文總統說公投是她的期中考，「讓我們用選票當掉蔡英文，告訴她我們不滿意她的期中表現。」
趙少康批，民進黨花5800萬宣傳公投，這實在非常可惡，這不包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌為公投的總統包機費、交通費等。
今媒體揭露林秉樞戶頭有2300萬，趙少康說，「在場多少人有2300萬的存款？而且他長期沒工作，他的錢哪裡來？」趙少康籲蔡英文查清楚，更諷刺蔡英文是「四軍統帥」，因為是陸軍、海軍、空軍，再加上網軍。
「民進黨最愛說國民黨親中賣台，蔡英文要用50%的天然氣才是親中賣台。」趙少康說，全世界沒有一個國家自己不產天然氣，還敢把天然氣發電比例設得那麼高，趙少康批蔡英文在綠能上幾無進展。
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