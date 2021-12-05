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鶯歌宣講妻女同場 蘇貞昌：昨天結婚47周年

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
行政院長蘇貞昌今日上午赴鶯歌，出席立委蘇巧慧舉辦的說明會。
行政院長蘇貞昌今日上午赴鶯歌，出席立委蘇巧慧舉辦的說明會。

行政院長蘇貞昌今日上午赴鶯歌，出席立委蘇巧慧舉辦的說明會。蘇先細數蘇巧慧問政6年來的成績，並提及自己近日忙於宣講，從南到北跑透透，連昨天是結婚47周年，也到晚上才趕回家，而夫人詹秀齡今日也相隨力挺。

蘇貞昌細數蘇巧慧在地成績，爭取包含鳳鳴火車站、捷運三鶯線等，同時也談到守下去年的非洲豬瘟、武漢肺炎疫情，更讓台商回流，創下好幾億元的經濟新高，就連股市也達到一萬七千點的歷史，以及近期的軍公教調薪，這都是有政府會做事的表現。

蘇貞昌說，政府持續為國人守住國門，但國民黨拿不出方法，只知道亂台灣，不但喊出槍斃陳時中，杯葛外交國防預算，甚至在國會殿堂丟豬內臟，杯葛議事不讓他上台，現在又利用四個公投繼續搗亂；蘇也感性地說，昨日是與太太結婚47周年，但他為了宣講公投，早上在高雄，下午在台南，一直到晚上才能和家人相聚。

蘇貞昌強調，政府這麼努力，因為這並非誰當選或落選的問題，而是關係到台灣的前途，從國際貿易、能源轉型，到人民的安全，如果此時不站出來，就是由別人幫你決定台灣的未來。蘇貞昌呼籲民眾，一同投下反對票，讓國家繼續向前進。

鄭文燦則表示，鶯歌和桃園有非常多建設要共同進行，包括鶯歌鳳鳴車站，桃園平鎮車站設置工程，均加速進行中，也感謝蘇巧慧的爭取，未來如果兩站通車，就能串連三鶯線台北和桃園的交通。

針對四大公投案，鄭文燦表示，無論是反美豬進口，或是重啟核四議題，國民黨都跟川劇變臉一樣，變來變去，一下抹黑美豬是「萊豬、瘋豬肉」，一下對核四議題反覆矛盾，應該和全台灣人民道歉。鄭文燦強調，政府不但努力顧好食安和國際貿易，更保障人民安全，請大家一起用選票，讓台灣的民主朝正確的路線繼續走下去。

行政院長蘇貞昌今日上午赴鶯歌，出席立委蘇巧慧舉辦的說明會。記者劉懿萱／攝影
行政院長蘇貞昌今日上午赴鶯歌，出席立委蘇巧慧舉辦的說明會。記者劉懿萱／攝影
蘇貞昌提及，自己近日忙於宣講，從南到北跑透透，連昨天是結婚47周年，也到晚上才趕回家，而夫人詹秀齡今日也相隨力挺。記者劉懿萱／翻攝
蘇貞昌提及，自己近日忙於宣講，從南到北跑透透，連昨天是結婚47周年，也到晚上才趕回家，而夫人詹秀齡今日也相隨力挺。記者劉懿萱／翻攝

公投 蘇貞昌 蘇巧慧

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