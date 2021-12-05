公投4個不同意 趙天麟：高雄要做民主領頭羊

今天在民進黨舉辦的公投宣講上，高雄市長陳其邁表示遵守豬肉等產品進出口的國際規範是負責任的國家該做的；趙天麟也說，繼「霸韓」後，高雄要做民主領頭羊。

反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四的四大公投案18日投票。民進黨籍立法委員趙天麟、議員林智鴻今天舉辦公投宣講暨聯合服務處成立大會，立委王定宇、林楚茵及新北市議員何博文、前立委顏文章、高雄市長陳其邁等人輪番上台宣講，訴求「4個不同意」。

趙天麟肯定高雄人在民主道路上居「領頭羊」地位，從去年逾93萬的選票罷免前市長韓國瑜，就知道民眾對民主的堅持。他也砲轟國民黨的四大公投是在「亂台」，還以民進黨高雄市黨部主委的名義下達「軍令狀」，呼籲民眾在12月18日的公投要搶頭功、戰頭名，投出全國最高「不同意」票。

林楚茵也表示，「之後我們要怎樣的台灣，就靠大家」。她說，自己「為了國家的未來、為了孩子的未來」，特別趕來高雄參加宣講，請民眾回去之後要多打電話請親朋好友12月18日一定要回家投票。

陳其邁則說，台灣的鳳梨、蓮霧、香蕉，都是全世界最好吃的，當然應該要賣給全世界，但是高雄的水果要外銷，各項產品的關稅、檢驗，都要符合國際的標準，「這是一個負責任的國家應該要做的」。

針對三接遷離，陳其邁也說，北部發電燒的天然氣，現在要從台中、從高雄運，但是高雄卻自己燒煤炭，南台灣的環境被犧牲，這樣「實在有夠自私」。

針對核四，陳其邁說，台灣那麼小，如果核四廠發生了什麼事，整個台灣都遭殃，大台北地區的大量災民也可能湧入高雄避災，「這怎麼能行？」

針對公投綁大選，陳其邁說，2018年大選的時候，每個人拿10張票，都要看半個小時才看得完在投什麼，結果投到半夜投不完，所以才推動修法，投人、投事情分開，避免舊事重演。

公投投票在即，藍綠各自衝刺催票。今天高雄除有國民黨在捷運鳳山西站旁空地舉辦公投說明會，民進黨高市議員林智鴻等人也在鳳山舉行公投宣講，台灣基進今天下午也在國民黨鳳山公投說明會場對面升起空飄氣球，訴求4個不同意。

國民黨高雄市黨部也總動員，以遍地開花方式，舉辦數十場大小宣講會。國民黨左楠區高市議員擬參選人李昶志與青年民主戰隊站街頭宣講，同選區擬參選人莊為傑則帶2萬張文宣挨家挨戶投遞。