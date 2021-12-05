反核遊行上凱道 反核者：希望這是終點

「我18歲第一次參與反核遊行，44歲了我還在反核，但我希望這是台灣反核的終點。」特教老師岳祥文在 5 日的反核四凱道遊行終點記者會上許下生日心願，呼籲政府「過時的能源不是我們的選項」。反核四支持者也在凱道前用粉筆寫下「拼裝核四不安全」、「我們只有一條命」等反核理由，現場氣氛相當和諧。

堅信反核會成功

全國廢核行動平台、綠色和平共同舉辦「核四大爆走」行動，由 21 位來自核四電廠緊急疏散範圍的步行者自貢寮電場出發，一路發放傳單、召集不同地區的民眾加入陪走，最終匯集數百人行走 30 個小時來到總統府前的凱達格蘭大道，並用粉筆在柏油路上寫下反核四的理由。

現年 44 歲、全程參與爆走行動的步行者岳祥文在終點記者會上說，步行者從貢寮出發時，天氣很不錯，但到今天凌晨開始飄雨，感覺像是反核路上起起落落，但很幸運地在快要到凱道前轉為大晴天，「像是在說反核即將要成功」。

核安讓人不安心

他也舉著有二十餘位步行者簽名的反核旗說，他從 18 歲開始遊行反核、承接著反核前輩三十餘年下來的寶貴經驗，「這次遊行累翻了，但我們不怕累，我們更怕的是重啟核四」，即將迎來生日的他也在記者會許下生日心願，希望這次成為台灣反核行動的終點、往後不要再有核電。

此外，作為北海岸居民的遊行者說，她搬到北海岸 20 餘年，每天因為無法處置的核廢料心驚膽跳，「過一天算一天、過一天慶幸一天」，認為無法解決的核四、過時能源應該要拋棄掉，比起炒冷飯，不如關心新能源與其他綠能近期快速發展的綠能，也督促政府、大企業注意能源轉型。

再生能源救台灣

遊行隊伍沿途發放傳單、並透過宣傳車重申，因為一號機至今仍未能通過原能會安全測試、二號機的零件又被拆給一號機使用，且潛在斷層威脅等多重危險因素，核四根本不可能重啟，過去更有多項違規紀錄，遭監察院糾正 19 次、違規達 45 件，安全性堪憂。

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