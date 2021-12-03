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公投宣講活動增 警政署強化維安勤務

中央社 / 台北3日電

警政署今天表示，距離全國性公民投票日剩15天，預期宣講活動及場次將陸續增加，會秉持依法行政原則，並同步開設各地警察機關公投指揮所，要求強化維安勤務部署。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案12月18日投票。警政署發布新聞資料指出，今天召開與各警察機關主管視訊會議，針對公投案，已要求各警察機關提升維安警覺，強化勤務部署，維護公投宣傳活動，並全力防制暴力行為。

警政署表示，在公投案投票日前夕，將持續打擊假訊息、地下賭盤與境外勢力等影響公投不法行為，並偵辦到底，展現維護公投公平決心。

警政署指出，為維護各地公投活動安全，已要求各警察機關主官針對重要公投勤務應親自規劃、指揮，全力維護公投處所及相關活動安全。

針對公投票印製、運送及保管，警政署也會與選務機關密切配合，並強化維安作為，協助選務工作順利完成。

警政署表示，距公投投票日剩15天，各政黨、團體皆會傾力宣傳，相關活動場次陸續增加，將秉持依法行政、行政中立原則，並嚴防衝突、糾紛。

警政署指出，針對暴力行為一定嚴正執法，呼籲民眾應以和平、理性方式表達意見與訴求，並支持警察機關執法立場，共同確保公投案可順利進行。

公投

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