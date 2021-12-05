「珍愛藻礁」公投在即！從網路輿情看環境與經濟的兩難

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一個月「藻礁」話題的網路聲量表現，帶您了解藻礁的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情觀點。

四大公投將在12月18日登場，其中，「珍愛藻礁」公投一案，因政府預計在桃園觀音大潭設立第三座液化天然氣接收站（俗稱三接），將有可能危害到藻礁，因此受到環保團體抗議，而後由潘忠政領銜提出「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」公投一案，也讓藻礁的保育與民生發展的議題備受關注。

總統赴桃園視察藻礁 環境議題再引各界關注

從年初，藻礁相關話題的討論就持續不斷，而在近期更因桃園市長鄭文燦於10月30日的公投說明會上表示「如果有人用珍愛藻礁的名義阻礙能源轉型，這會讓台灣被綁架」。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政對此並不以為然，更反駁鄭文燦才是「綁架藻礁」，兩人隔空交火的言論，使得藻礁話題再度被關注，也延燒至隔（31）日。而後立委林為洲也在個人臉書發表意見，幫潘忠政對鄭文燦喊話，帶動該日有關藻礁的話題討論聲量。

藻礁話題近一個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

到了11月4日，行政院長蘇貞昌於個人臉書發布標題為「拖延三接不同意 顧藻礁也顧電力」的影片，說明三接無法遷移的原因，也讓「藻礁保育」與「三接遷移」的話題備受熱議。而後在11月13日，議員羅智強發文感謝國家地理雜誌發表藻礁保育問題的相關分析，引來重視藻礁保育的網友表示「千年藻礁實屬不易，世界上真的沒有幾個國家有，我們應該珍惜。」呼籲大眾應更重視藻礁的環境問題。

聲量的最高點落在11月25日，總統蔡英文於該日前往桃園視察藻礁，並表示「觀新藻礁已永存」及「三接沒有蓋在藻礁上」後，不少網友認同執政黨的能源轉型政策，並表示「現在三接的再外推方案，兼顧減煤和保護藻礁」、「（執政黨）經濟、環保，同步進行」等，但也有民眾擔心三接會對藻礁的生態環境帶來影響，各種話題在一日內吸引了將近1萬5千則的討論量。

藻礁生態與經濟效益，孰輕孰重？

民眾對於藻礁話題的態度不一，其中以「藻礁生態保育為優先」的網友認為大潭藻礁非常寶貴，也因藻礁具備的「固碳」功能，亦難能可貴，有網友就表示「聽說藻礁在全球很稀少」；另外，針對「藻礁上建三接」一事，強調藻礁保育的網友認為不該將缺電問題跟保育藻礁並為一談，且「保護藻礁不等於沒電可用」，如有網友提到「現在沒三接也沒核四，也沒缺電啊」等。

藻礁話題網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，以「經濟效益優先」的網友則認為「環保vs.經濟，唯一支持三接過關。」、「其他國家都經濟發展優先，只有我們在保護？」表示國家的經濟發展較為重要；同時，也認為應先確保「電力的穩定供應」，表示「藻礁固然重要，但民生用電更是重要」、「三接天然氣發電好處，可均衡南北發電」。

對於藻礁的保育話題，網友立場參差。而國家在進行能源轉型的同時，該如何兼顧環境與經濟的發展，是政府的一大課題，但各方立場都應採開放態度，進行完善的溝通與討論，讓彼此了解對方立場，找出好的解決方案。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》