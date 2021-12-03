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催核四公投　黃士修：非核家園有缺電、漲價與空汙代價

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
四項公投宣傳倒數，重啟核四公投領銜人黃士修今天表示，非核家園將付出缺電、漲價與空汙等代價，核四商轉一年可省700億元台幣產電成本；中南部民眾每天都在吸空汙、遭肺腺癌荼毒，1218公投是安全核廢料與殺人的空汙對決。記者周志豪／攝影
四項公投宣傳倒數，重啟核四公投領銜人黃士修今天表示，非核家園將付出缺電、漲價與空汙等代價，核四商轉一年可省700億元台幣產電成本；中南部民眾每天都在吸空汙、遭肺腺癌荼毒，1218公投是安全核廢料與殺人的空汙對決。記者周志豪／攝影

四項公投宣傳倒數，重啟核四公投領銜人黃士修今天表示，非核家園將付出缺電、漲價與空汙等代價，核四商轉一年可省700億元台幣產電成本；中南部民眾每天都在吸空汙、遭肺腺癌荼毒，1218公投是安全核廢料與殺人的空汙對決。

黃士修指出，重啟核四公投不通過，核四廠就要報廢，3000多億元資產成本將轉嫁到用電民眾帳單，每戶平均要多1萬多元；而若以再生能源產電，一年就要近800億元，平均每年每戶家庭電費要多5000元以上，而且還綁約40年。

黃士修說，核四啟動每一年多200億度電，包含核廢料處理成本，核四每度電只要1.46元；中油蓋第三天然氣接收站了不起減500萬噸的煤，若核四啟動，中南部每年就可減燒730萬噸的煤。

黃士修分析，重啟核四案民調同意比不同意贏8個百分點，只要中間選民出來投票，公投一定會過關，呼籲民眾不應讓民進黨少數動員覆蓋多數民意。

公投

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