搭專機宣講公投油錢誰付? 蘇貞昌：政府，我在執行公務

國民黨立委陳以信今於立法院質詢行政院長蘇貞昌，11月13日搭行政專機到台南宣講公投，「飛機油錢是誰付的？」蘇貞昌則回應，「政府」，並強調「因為我在執行公務」。

陳以信質疑，公投法規定，公投案成立後提案人或反方，經許可得設立辦事處，但行政院有設立辦事處嗎？蘇貞昌回應，「當然反方不必設辦事處」。

陳以信進一步追問，公投法中哪裡有寫「當然反方」，蘇貞昌則表示，非常清楚，中選會已經宣示了，「可以去問中選會」。陳以信並指出，公投法規定必須成立辦事處才可以進行宣傳，且不可以接受公營事業或接受政府捐助的財團法人捐贈，但行政院竟然用公務預算捐贈，「憑什麼？」蘇貞昌則回擊，「你這是曲解了」，公投法規定設辦事處的是自然人、不是政府。

接著陳以信不斷追問，「行政院是當然反方」究竟寫在公投法哪一條？蘇貞昌則重申，清清楚楚，公投法明白規定，行政院是當然反方，行政院說明宣講是公務、義務，不是選務」。最後蘇貞昌更說，「中選會是公投主辦機關，已經說過了，委員如果不懂可以去問中選會」。

不過蘇貞昌的說法，讓陳以信無法接受，並說前總統馬英九執政時，出席政黨活動都是國民黨出油錢，「現在民進黨是沒錢嗎？為什麼揩國家的油？」蘇貞昌則反嗆，國民黨才揩國家的油，把國家及人民的財產變成黨產。

陳以信更批評，人民立場有正有反，憑什麼拿人民的納稅錢為特定立場宣傳？蘇貞昌則回應，公投案是國民黨提案，行政院為反方，「反方就是當事人」。最後陳以信說，蘇貞昌違法瀆職，未來要受糾舉彈劾，蘇貞昌則表示，不需要恐嚇，行政院都是依法進行宣講。