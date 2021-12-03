侯友宜不挺公投？江啟臣：行政官員維持行政中立

四項公投選情交著，藍營內點名新北市長侯友宜未表態相挺，近日更傳黨中央叫不動侯參與公投宣講。國民黨立委江啟臣今表態挺侯，認為縣市長是行政官員，有維持行政中立問題，尤其握有國家行政資源與決策權官員，應尊重人民權利。

江啟臣表示，他到現在也沒有聽說侯友宜與國民黨中央有什麼問題，應該不至於有叫不動的問題，相信黨中央應該會跟黨籍縣市長做好溝通。

「政黨有立場，行政官員應該維持中立」，江啟臣說，侯友宜應該是尊重大家意見、尊重民意，但不管中央或地方，在公投這件事情上應表達對民意的尊重，並讓行政官員有自己的裁量、決定空間。