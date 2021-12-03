不滿民進黨政府資源宣傳反公投　4公投領銜人合體抗議

抗議民進黨政府以公務資源反宣傳年底四項公投，四公投領銜人上午齊聚批評民進黨政府公然違法亂紀、破壞民主，中選會更淪東廠。重啟核四公投領銜人黃士修更提到，教育部施壓台大借教室讓綠營人士宣傳反公投，政治黑手伸入校園。

公投綁大選公投領銜人江啟臣表示，號稱民主進步的執政黨，動用行政資源與國家機器，逼公務人員辯護，用人民納稅錢洗人民的腦，總統與行政院長宣傳反公投可搭專機、有交管，民間團體宣傳公投要靠雙腳、等紅綠燈，這是什麼民主？

江啟臣說，當公投案成案，政府相關決策就處於未定狀態，要反宣傳就應提出對案或申請成為反方，但目前申請成反方僅7人，沒有行政院，中選會卻公然違法說行政院是當事人、當然反方，越渠代庖，已失去中立機關角色，徹底淪為東廠。

江啟臣也提到，公投法規定申請成為反方後，得設辦事處宣傳，但辦事處不能設於機關、學校等依法設立的政府團體，這也就是說，政府機關不能成為反方，蔡總統與部會首長長反公投頂多算為民進黨政策辯護，憑什麼動用國家行政資源？

江啟臣說，銓敘部2月10日也通函全國行政機關，要求公務員在公投程序中不得動用行政資源、利用職務關係或職銜、名器支持或反對特定公投案，包含公投提案、連署與投票，要恪守行政中立。

反萊豬公投領銜人林為洲表示，4公投領銜人對於4項公投的好像都不同，這就是民主，但這次公投原本應是這樣一個令人感動的民主進階歷程，現在卻完全被執政黨破壞，用國家資源洗人民的腦，強制要國人4個不同意，這符合公投精神？

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政說，公投法明確規範正反雙方有相同立基，為各自理念宣傳，讓人民可透過更多政府資訊去思辨，投出對國家最有利的永續抉擇；但執政黨卻完全這樣違背民主精神，用行政資源宣傳反公投，用假消息混淆視聽。

潘忠政表示，公投是直接民意的展現，也是憲法賦予人民在代議政治失靈時很重要的尚方寶劍；他與黃士修對能源政策態度不同，但看到執政黨濫用公務體系人力與公帑不公不義做不對等宣傳，4公投領銜人才齊聚抗議執政黨行政不中立。

潘忠政呼籲，政府以行政不中立做法反宣傳公投，是在愚民、腐蝕永續發展的文化根基，公投倒數15天，呼籲民眾看清執政黨反民主、見不得真相的虛偽，透過思辨為台灣的永續發展投下最明智的一票。

黃士修批評，民進黨用政府用行政資源宣傳反公投，還把政治力伸入校園，綠營台北市議員苗博雅等人周日將在台大辦「大人公投節」活動，教育部昨天還致電台大，稱立委有給與壓力，台大不能不租借教室，民進黨吃相應好看一點。

黃士修還原，苗博雅11月11日向台大申請，但申請時未詳列議題及與談人「打模糊仗」，直到11月30日海報出來，台大才知悉主題，校方擔心爭議才臨時不讓他們借用場地，他們竟反過來攻擊台大。