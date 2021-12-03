快訊

NBA／灰熊狂勝雷霆73分 創聯盟30年來最大勝分紀錄

司法素人看屍體照噩夢嘔吐提國賠 檢被迫變身「修圖達人」

賴清德：萊克多巴胺非毒藥 醫護應提供正確資訊

中央社 / 桃園3日電

反萊豬公投在即。副總統賴清德今天表示，醫療人員對萊克多巴胺的來源等很清楚，「不是毒藥，也不是禁藥」，醫護對萊豬議題應該要關心，並站出來提供正確資訊讓民眾判斷選擇。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案12月18日投票。

副總統賴清德今天至林口長庚醫院出席「第十三屆紀念王創辦人永慶先生國際醫學教育研討會」致詞時表示，專業醫療人員對萊克多巴胺是怎樣的用藥、開發和來源都很清楚，「不是毒藥，也不是禁藥」。

賴副總統說，外界謠傳萊克多巴胺像搖頭丸、安非他命，功效比搖頭丸還大幾百倍，「如果效果這麼好，藥頭去賣萊克多巴胺就好，不必賣搖頭丸」。

副總統說，醫療人員平時守護國人健康、疫情來時站在第一線，但相對國家未來發展的重大議題，「我們也應該要關心，特別是牽涉到這一題」，應該公開或私下的和親友說明，提供正確資訊讓民眾判斷選擇。

賴副總統說，台灣是國際社會一員，有義務尊重世界貿易的規範，才有權利根據國際貿易的規範，把商品行銷到全世界，這是權利義務的表裡；國際、中央也都有訂出合宜的攝取量，正常吃、坐月子吃很難超量，且約一天就會代謝完畢，不會在體內殘留。

副總統說，西方科學都是根據實證進行治療工作，期待長庚醫療體系的同仁，在國家需要大家站出來的時候，根據專業讓社會知道這個議題的真正意涵，協助國家的主人作出正確的決定，讓國家可以繼續向前。

賴副總統也說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情至今已經2年，台灣能保護自己還能幫助他人，醫護人員在這場防疫中展現的精神跟貢獻，對國家社會和人民幫助很大，防疫視同作戰，醫療人員就是英雄，每個醫護都值得在肩上配勳章，台灣的醫療也贏得國際社會的尊敬，今天來也代表總統蔡英文，對長庚醫療體系守護國人健康、在疫情來時站在第一線，表達非常大的謝意。

公投

延伸閱讀

萊劑比搖頭丸還毒？賴清德笑：藥頭改賣萊劑賺錢就好

綠營樹林公投宣講 賴清德：公投關係台灣民主安全

嘉義民雄大士爺廟整修完成 賴清德參加入火安座大典

賴清德中壢公投宣講 若4個都通過將會失信於國際社會

相關新聞

不滿民進黨政府資源宣傳反公投　4公投領銜人合體抗議

抗議民進黨政府以公務資源反宣傳年底四項公投，四公投領銜人上午齊聚批評民進黨政府公然違法亂紀、破壞民主，中選會更淪東廠。重...

三接有沒有蓋在藻礁上？立委環團批政府「睜眼說瞎話」

經濟部日前坦承中油第三天然氣接收站工程傷到藻礁0.4公頃，行政院長蘇貞昌隔天受訪直接強調「這是假訊息」，三接沒有蓋在藻礁...

影／力挺公投 林明溱批民進黨燃媒發電犧牲民眾健康

「民進黨政府用中部民眾健康作為反對公投理由，太不應該了！」四大公投案倒數計時，南投縣長林明溱今天力挺公投案，批評民進黨支...

影／反萊豬公投 陳吉仲：不同意票暫時落後同意票

4項公投案18日投票，農委會主委陳吉仲今上午說，目前反萊豬公投不同意票暫時落後同意票，目前差距已逐漸縮小，期待投票當天有...

影／藍查美豬廣告預算 陳吉仲：公投跟選舉選人不同

農委戶主委陳吉仲今天上午到中興大學參加研討會，針對國民黨要審計部查行政院對公投的宣傳預算，陳吉仲說，四項公投案政府是當事...

民進黨關於藻礁 孫大千分析:有這六個謊言和真相

國民黨立委蔣萬安和衛環委員前天前往桃園觀塘工業區考察中油三接工程，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，蔡英文總統的臉應該被打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。