賴清德：萊克多巴胺非毒藥 醫護應提供正確資訊

反萊豬公投在即。副總統賴清德今天表示，醫療人員對萊克多巴胺的來源等很清楚，「不是毒藥，也不是禁藥」，醫護對萊豬議題應該要關心，並站出來提供正確資訊讓民眾判斷選擇。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案12月18日投票。

副總統賴清德今天至林口長庚醫院出席「第十三屆紀念王創辦人永慶先生國際醫學教育研討會」致詞時表示，專業醫療人員對萊克多巴胺是怎樣的用藥、開發和來源都很清楚，「不是毒藥，也不是禁藥」。

賴副總統說，外界謠傳萊克多巴胺像搖頭丸、安非他命，功效比搖頭丸還大幾百倍，「如果效果這麼好，藥頭去賣萊克多巴胺就好，不必賣搖頭丸」。

副總統說，醫療人員平時守護國人健康、疫情來時站在第一線，但相對國家未來發展的重大議題，「我們也應該要關心，特別是牽涉到這一題」，應該公開或私下的和親友說明，提供正確資訊讓民眾判斷選擇。

賴副總統說，台灣是國際社會一員，有義務尊重世界貿易的規範，才有權利根據國際貿易的規範，把商品行銷到全世界，這是權利義務的表裡；國際、中央也都有訂出合宜的攝取量，正常吃、坐月子吃很難超量，且約一天就會代謝完畢，不會在體內殘留。

副總統說，西方科學都是根據實證進行治療工作，期待長庚醫療體系的同仁，在國家需要大家站出來的時候，根據專業讓社會知道這個議題的真正意涵，協助國家的主人作出正確的決定，讓國家可以繼續向前。

賴副總統也說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情至今已經2年，台灣能保護自己還能幫助他人，醫護人員在這場防疫中展現的精神跟貢獻，對國家社會和人民幫助很大，防疫視同作戰，醫療人員就是英雄，每個醫護都值得在肩上配勳章，台灣的醫療也贏得國際社會的尊敬，今天來也代表總統蔡英文，對長庚醫療體系守護國人健康、在疫情來時站在第一線，表達非常大的謝意。