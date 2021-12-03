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萊劑比搖頭丸還毒？賴清德笑：藥頭改賣萊劑賺錢就好

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
副總統賴清德（前排右）談到萊豬公投議題，強調萊劑不是毒藥，也不是違禁藥。記者陳俊智/攝影
副總統賴清德（前排右）談到萊豬公投議題，強調萊劑不是毒藥，也不是違禁藥。記者陳俊智/攝影

副總統賴清德今早出席長庚紀念醫院「第13屆紀念王創辦人永慶先生國際醫學教育研討會」，提到18日公投萊豬議題，強調萊克多巴胺不是毒藥，而是藥物，指外界把萊劑形容比搖頭丸效果還毒是無稽，笑稱若屬實藥頭賣萊劑賺錢就好，希望與會者傳達正確觀念給更民眾。

賴清德對與會者說，萊克多巴胺到底是什麼用藥，大家都很清楚，就是瘦體素的一種，只不過是在臨床的藥效不好，對畜牧卻有幫助。萊劑不是毒藥，也不是違禁藥，但有人說他比搖頭丸還毒，如果它真的比搖頭丸還毒，藥頭可以去賣萊克多巴胺了，「可以賺更多錢」，關於這一題，我們應該傳達正確觀念。

賴清德也說，一個六十公斤的人，一天要吃六公克才會超標，孕婦每天吃一副豬肝加一副腰子都還不會超標。非常期待長庚醫療體系在國家需要大家站出來的時候，能讓大家清楚知道實情。

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