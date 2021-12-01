決戰四大公投 中間選民投票率被視為關鍵

四大公投將於18日投票，反萊豬醫師蘇偉碩及核四重啟公投發起人黃士修均表示，執政黨基本盤已歸隊，中間選民將是這次公投關鍵，中間選民投票率將決定每個公投的命運。

反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四的四大公投案12月18日投票，隨著投票日逼近，不僅藍綠動員宣傳各自立場，民間團體也紛紛出面表達意見。

高雄「打狗英雄聯盟」今天舉行四大公投記者會，邀黃士修、蘇偉碩及高雄大學教授廖義銘等人出席宣講。黃士修說，空污會造成肺腺癌，核四如果重啟，每年可提供200億度乾淨、穩定、安全、便宜的電，還可減少中火及高雄發電量。

黃士修並表示，中間選民是這次公投決戰關鍵，雖然執政黨基本盤已歸隊，但如果中間選民能出來投票，重啟核四公投就能過關。

蘇偉碩則指，萊豬在美國已是黃昏產業，原因是各界反映萊克多巴胺對豬隻產生很大副作用、不人道，紛紛要求取消使用；台灣位處美國重要軍事戰略位置，不會因吃不吃萊豬而發生變化。

蘇偉碩也認為，公投有「北冷、南熱」現象，但不論藍綠如何對決，喚回基本盤，最後還是要看中間選民如何決定，中間選民的投票率，將決定每個公投的命運。

另地球公民基金會、人本教育基金會、主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室等民間團體今天也舉行記者會，並發布新聞稿表示，說重啟核四能減空污是不負責任的說法，因為核四至少還要等15年才能發電，是緩不濟急。

地球公民基金會主任蔡卉荀說，台灣整體空污排放量已減少，因為比燃煤更乾淨的天然氣發電從20.6%增加到35.7%，取代燃煤與核電，加上製造業與交通等空污防制作為發揮效用，台灣已走在非核、減煤、減空污的路上，不必走回頭路。