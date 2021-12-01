快訊

台大化工生作弊案屬實？ 開課系所這樣說

欣葉日本料理喊漲 明年元旦起調漲80至120元

決戰四大公投 中間選民投票率被視為關鍵

中央社 / 高雄1日電

四大公投將於18日投票，反萊豬醫師蘇偉碩及核四重啟公投發起人黃士修均表示，執政黨基本盤已歸隊，中間選民將是這次公投關鍵，中間選民投票率將決定每個公投的命運。

反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四的四大公投案12月18日投票，隨著投票日逼近，不僅藍綠動員宣傳各自立場，民間團體也紛紛出面表達意見。

高雄「打狗英雄聯盟」今天舉行四大公投記者會，邀黃士修、蘇偉碩及高雄大學教授廖義銘等人出席宣講。黃士修說，空污會造成肺腺癌，核四如果重啟，每年可提供200億度乾淨、穩定、安全、便宜的電，還可減少中火及高雄發電量。

黃士修並表示，中間選民是這次公投決戰關鍵，雖然執政黨基本盤已歸隊，但如果中間選民能出來投票，重啟核四公投就能過關。

蘇偉碩則指，萊豬在美國已是黃昏產業，原因是各界反映萊克多巴胺對豬隻產生很大副作用、不人道，紛紛要求取消使用；台灣位處美國重要軍事戰略位置，不會因吃不吃萊豬而發生變化。

蘇偉碩也認為，公投有「北冷、南熱」現象，但不論藍綠如何對決，喚回基本盤，最後還是要看中間選民如何決定，中間選民的投票率，將決定每個公投的命運。

另地球公民基金會、人本教育基金會、主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室等民間團體今天也舉行記者會，並發布新聞稿表示，說重啟核四能減空污是不負責任的說法，因為核四至少還要等15年才能發電，是緩不濟急。

地球公民基金會主任蔡卉荀說，台灣整體空污排放量已減少，因為比燃煤更乾淨的天然氣發電從20.6%增加到35.7%，取代燃煤與核電，加上製造業與交通等空污防制作為發揮效用，台灣已走在非核、減煤、減空污的路上，不必走回頭路。

公投

延伸閱讀

公投北冷南熱？打狗英雄聯盟：綠營歸隊 中間選民挺身

何志偉控黃士修言語暴力 民進黨問朱立倫是否認同

核終女秘書打官司要復職失敗 全因她和黃士修講這句話

何志偉控語言暴力「該提告？」 黃士修：我被恐嚇

相關新聞

立院衛環委員會考察三接 潘忠政：總統真的說謊耶

立法院社會福利及衛生環境委員會今至桃園考察觀塘工業區開發及第三天然氣接收站，召集委員蔣萬安盼能釐清三接工程是否有蓋在藻礁...

若反萊豬公投通過 經長示警加入CPTPP恐增添路障

經濟部長王美花接受廣播專訪表示，台灣進口萊牛已超過9年，並沒有食安疑慮，同樣道理也適用於萊豬，不過，一旦反萊豬公投通過，...

考察藻礁 蔣萬安：實際情況與蔡總統說法有出入

立法院社福衛環委員會今天安排到桃園考察藻礁，國民黨籍召委蔣萬安表示，大潭藻礁地形極其罕見，國際保育組織藍色任務也在201...

綠營把公投當選戰 高思博：反智反民主違背直接民權

公投投票日將至，正反雙方的宣傳造勢活動日趨熱絡，國民黨中常委高思博在臉書直播分析近來的怪現象，不僅民進黨黨政要員都急於護...

公投北冷南熱？打狗英雄聯盟：綠營歸隊 中間選民挺身

離公投只剩半個月，「打狗英雄聯盟」今天舉行四大公投記者會談公投下的高雄觀點。醫師蘇偉碩表示，執政黨支持者已經歸隊積極表態...

民進黨衝刺公投 投票前南北將辦大型活動

民進黨今天舉行中常會，由兼任黨主席的蔡英文總統主持。據轉述，民進黨秘書長林錫耀會中報告表示，四項公投「不同意票」都有上升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。