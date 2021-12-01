轟民進黨濫用國家資源成性 江啟臣：花納稅錢反人民

四公投12月18日登場，國民黨立委江啟臣今天中午接受「新聞不芹菜」節目專訪質疑，全世界沒有一個政府用這樣的方式對待公投，反正人民講的政府都不接受、不討論，就是四個不同意，政府還動用龐大資源，行政院長蘇貞昌搭專機到南部宣講，說「國民黨來亂的」，這樣的民主政治，大家看得下去嗎？

江啟臣在臉書也指出，過去，蔡總統搭乘專機到高雄探視三立董事長，並對外表示是私人行程；現在，蘇貞昌院長在非上班日的11月13日，搭乘專機到台南進行公投宣講，這就是公器黨用。

江啟臣說，「行政中立法」第9條，將行政資源定義為行政上可支配運用之公物、公款、場所、房舍及人力等資源。他想請問蔡英文總統、副總統賴清德、蘇貞昌院長、邱國正部長，行政專機是不是行政資源？民進黨三巨頭從10月底以來就全國到處進行公投宣講，對外宣稱是為政策辯護，但說白了，其實是為黨而戰，動用國家資源來捍衛自己的政權。

江啟臣說，蘇揆搭專機宣講公投很可能只是個案，他已在立法院質詢時，鄭重要求國防部，將近期內蔡賴蘇與相關官員搭乘專機、宣講公投的紀錄全部公開，絕對不能用國家資源、假公務行程，來打壓民意。

江啟臣說，如果蔡政府大官們搭乘專機跑非公務行程，也請國防部一併公布這些人有沒有按照慣例，繳納相關費用，按照規定，總統副總統搭乘行政專機從事非公務行程，包括非執行公務的受邀人員，均須自行付費。