農委會主委陳吉仲批：國民黨反萊豬公投論述充滿矛盾

農委會主委陳吉仲今早南下高雄參加全國首座水產加值打樣中心揭幕，針對萊豬公投議題重申國民黨的論述相互矛盾，他指目前正值台美關係最好的時候，推反萊豬公投破壞現況，絕對會影響到台美關係。

陳吉仲說，面對12月18日四大公投，政府是當事人，有責任把論述跟全國民眾說清楚。以反萊豬公投而言，國民黨提反萊豬，但台灣開放萊牛已經9年，每個消費者每年吃到2.7公斤的美國牛肉，比吃到的美國豬肉0.7公斤還多，且40萬公噸的美國牛肉消費至今沒有任何一起食安事件，那為什麼要推反萊豬公投，這前後互相充滿了矛盾。

他說，國民黨講的事實與實際狀況亦有差距，比如講160國不准使用萊劑，卻沒有把話講清楚，160國指的是國內生產沒有使用萊劑，像日本或台灣等國，但有109國已經開放所有的萊克多巴胺的豬肉進口。

「更重要的，這是台美最重要的一個國際的遊戲規則」陳吉仲說，大陸今年2二禁止輸入台灣鳳梨，9月又禁止鳳梨釋迦跟蓮霧，我們當然會生氣，因為對岸沒有依照國際遊戲規則。

同樣的，台美現在是最好的關係，蔡英文總統去年宣布開放萊克多巴胺的豬肉，但因為市場上大家都習慣買國產豬，我們又有清楚的配套措施，所以農民的豬肉都可以賣很好的豬價格，「國民黨為什麼要推這個公投破壞這個現況，如果這個公投過了，絕對會影響到台美的關係」。

陳吉仲更說，CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）11個會員國全部都允許萊克多巴胺的豬肉可以進口，相關法規也要求所有的食品安全跟動植物檢疫的措施要遵守國際規範，現在我們如果不遵守國際規範，CPTPP包括日本、加拿大、新加坡等市場都受影響，這個對台灣的經貿發展絕對不利。