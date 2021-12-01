「貴婦刺客」選彰化縣長有譜？王美花對決王惠美好感度、聲量出爐

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文／葛緯詩

年底四大公投逼近，藍綠攻防逐漸白熱化，更牽動2022年地方縣市長選舉的布局。近日經濟部長王美花為公投宣講四處奔波，不僅在公投電視說明會中親自上陣，拉抬出一波個人聲量，現在更傳出民進黨將徵召她擔任「刺客」，返鄉投入2022年彰化縣長選戰，對決現任縣長王惠美，被問到是否考慮當「刺客」參選，王美花急忙撇清「沒有聽說，不要嚇我」，但隨著公投宣講越燒越熱，未來這場「雙王」對決有沒有譜？誰有勝算？已經成為網路熱門話題。

王美花靠公投宣講博高聲量 表現更甚「平價專區」政策

年底四大公投中，不只珍愛藻礁、重啟核四與台灣經濟發展有關，民進黨深知反萊豬公投民眾難以在食安議題上妥協，也把食安疑慮轉換角度，打成台灣的國際貿易地位課題，因此讓經濟部長王美花獲得不少發揮的空間。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/10/31~2021/11/29），民進黨自10月30日起啟動全台公投宣講，至今剛好屆滿一個月，王美花的網路聲量跟著公投起伏，但保持一路向上攀升的趨勢。聲量最高峰也與公投有關，因為擔任反萊豬電視說明會反方，比喻萊豬像莫德納疫苗都有美國FDA的認證，因此無食安疑慮，此話一出在11月25日掀起話題，創下聲量最高峰，共計5446筆。

進一步分析，11月3日王美花稱反萊豬公投若通過，將對台灣造成非常嚴重傷害；11月21日表示台電評估重啟核四耗時又花錢，建議不如重新蓋新電廠，皆與衝刺公投有關，也高於11月11日面對通膨危機、國內物價上漲，拋出「找大賣場設平價專區」的政策建議，從聲量數來說，王美花衝刺公投的表現恐怕比自己端出來的政策還亮眼。

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四公投案王美花包三項！熱門關鍵字「反萊豬、核四、藻礁」皆入榜

分析熱門關鍵字，王美花這一個月來火力全開，反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁公投都在她的守備範圍，對珍愛藻礁猛打經濟牌，聲稱要有穩定供電才能使經濟持續進步；萊豬進口則說要遵守國際一致標準，才能加入CPTPP；核四重啟也從要花相當多金錢與時間評估安全的經濟層面下手。王美花不僅網路聲量與公投緊密扣合，透過參加宣講、電視說明會，都有良好的發揮，也練就出越來越多接地氣語言，讓外界一改過去「貴婦」的形象，加上是出身彰化的「彰化女兒」，因此被民進黨內高層欽點，認為有機會以部長之姿返鄉，2022年空降對決尋求連任的彰化縣長王惠美。

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2022彰化縣長「雙王對決」？網路好感度王惠美贏王美花2.4倍

比較王美花、王惠美兩人的網路好感度，分析近半年期間（2021/06/03~2021/11/29），王美花近期靠著公投宣講，拉抬出一波可觀的網路聲量，勝過現任彰化縣長王惠美，隨著公投藍綠攻防逐漸白熱化，有望再帶動另一波聲量高峰。但在網路好感度的部分，王美花則輸給王惠美，主因在於王惠美這幾年來用心耕耘地方，2021年還拿下天下雜誌縣市長施政滿意度的「最佳進步獎」，施政滿意度排名一舉躍升7個名次，從19名進步到12名，表現亮眼，王惠美網路好感度比值（正面聲量除以負面聲量）也因此高達1.42，遠勝王美花的0.59。

雖然王美花近期靠著公投宣講帶來一波聲量，練就一身接地氣的庶民語言，能吸引到不少討厭國民黨的選民支持，但彰化選情講究地方耕耘，靠著空降要博取位置，挑戰相當高，王美花的全國知名度和四大公投宣講的表現，未來有沒有機會以「貴婦刺客」之姿被徵召，都還要再觀察。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年6月3日至2021年11月29日。