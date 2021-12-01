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公投宣講戰力爆發？！ 高金素梅連3天網路聲量勝陳其邁

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:FB/高金素梅

文/朱涵瑜

已經連任六屆立法委員，並二度蟬聯山地原住民選舉區第一高票的高金素梅，近日名字更是頻頻躍上版面，被點名很有機會出征參選2022高雄市長，對此，高金素梅表示目前沒有意願。但為何高金素梅的名字近期頻頻被討論？主因在於日前她站在公投小戰車上，於高雄市街頭進行四個同意公投宣講，臉書全程直播獲得不少回應，全台各地公投宣講，讓她博得聲量亮點。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/10/31~2021/11/29）統計調查，整個月總聲量數陳其邁大幅領先，不過，其中可以觀察到一些小變化，包括11月19日高金素梅現身台中火力發電廠宣講公投，讓她連續兩天網路聲量超車陳其邁，臉書粉專上表示「看到羅智強今天在中火前的活動訊息，我告訴助理我一定要去，羅智強在台中火力發電廠門口開講，就如同烏煙瘴氣中點起一盞明燈，我一定要去相挺。」獲得上千則留言加油打氣，臉書粉專按讚數也超過4萬多個。

陳其邁、高金素梅近一個月聲量趨勢變化

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

現身中火、高雄、台東遍地宣講！高金素梅「公投議題」創聲量高峰

直至公投小戰車出現之後，高金素梅、陳其邁網路聲量再度出現「交叉」，11月27日～29日，高金素梅連續三天的單日網路聲量再度超過陳其邁，其中29日單天聲量達到4,956筆，也是高金素梅近一個月來聲量最高峰。網友對於高金素梅的討論重點大多聚焦在「公投宣講」，顯見高金素梅的宣講力道和曝光度不容小覷，這也難怪有政治評論員表示，高金素梅的喊衝、敢言的戰力，可能勝過不少國民黨人士，而這股「高金效應」能否持續發酵？能否有效應用在四大公投案的實際成果上，恐怕還得持續觀察。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月31日至2021年11月29日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高金素梅、陳其邁』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

公投

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