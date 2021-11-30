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蘆洲公投宣講 蘇貞昌：侯友宜、林姿妙都反核四

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
民進黨在蘆洲辦理的公投宣講現場約有700人到場，氣氛熱絡。記者張睿廷／攝影
民進黨在蘆洲辦理的公投宣講現場約有700人到場，氣氛熱絡。記者張睿廷／攝影

民進黨今日晚間在蘆洲永平活動中心舉辦公投宣講，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌先後到場，現場人數約700人。其中，蘇貞昌演講時，展現出優秀的演講魅力，整場宣講氣氛達到最高點。蘇貞昌提到，核四在斷層帶相當危險，就連新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙都說沒有核安就沒有核四，希望民眾一起投下「四個不同意」。

賴清德說，重啟核四會影響環境安全，核四像老爺車，重啟又關閉已超過20年，若重啟核四會影響到環境安全；公投綁大選則一定要分開，才能提升公投品質，避免造成衝突與混亂。

賴清德表示，三階遷離公投案中，政府一定會保護藻礁，照顧環境是民進黨的理念，而且開發單位跟專家、學者都有在做生態保育工作。另外，萊豬進口則是與經濟安全相關，政府會採取防範萊豬措施，讓民眾自由選擇。

蘇貞昌表示，國民黨是忠誠反對黨，在立法院做的不是刪預算，而是在國會殿堂內丟水球、丟內臟，丟臉丟到國外去，現在又想用四個公投來害死大家。

蘇貞昌指出，新北市民都很清楚核四重啟案，當初封存浪費2千多億，燃料棒都送回美國了，這如何怎麼重啟？且國民黨的宜蘭縣長林姿妙都說，沒有安全，就要反對核四，就連新北市長侯友宜都說沒有核安就沒有核四，這個案子不能通過。

蘇貞昌說，台灣需要電力，要穩定供電，所以才要三接，當初國民黨主席朱立倫當新北市長時，也說三接不能在台北港，但沒想到現在卻要民眾投下同意票。

蘇貞昌表示，前總通馬英九當年要進口萊牛，自己是持反對意見的，不過後來國際標準改變，他就出來說會參考國際標準，且全世界有109個國家、11個cptpp會員國都進口美豬，「我們要做台灣的主人」，投下不同意票。

蘇貞昌提到，上次投票時因為公投綁大選，出現一邊投票一邊開票的亂象，最後開票開到半夜2點，公投跟大選應該要分開，所以請大家投下四個不同意，台灣更有力。

蘇貞昌表示，侯友宜、林姿妙都說沒有核安就沒有核四，大家要出來投下不同意票。記者張睿廷／攝影
蘇貞昌表示，侯友宜、林姿妙都說沒有核安就沒有核四，大家要出來投下不同意票。記者張睿廷／攝影
賴清德說，萊豬進口是與經濟安全相關，政府會採取防範萊豬措施，讓民眾自由選擇。記者張睿廷／攝影
賴清德說，萊豬進口是與經濟安全相關，政府會採取防範萊豬措施，讓民眾自由選擇。記者張睿廷／攝影

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