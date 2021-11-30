綠營公投看板設電子巡簽單引非議 南市違規看板年底前拆除

台南市警察局被指在違規競選廣告看板上設立電子巡簽單，市議員許又仁今日在市議會大會提出臨時動議，要求市府如有違規看板應即依法拆除，避免被譏諷公權力不張。市長黃偉哲回應不需要針對特定看板設置巡簽，若有違規看板依規定通報並拆除。

許又仁表示，公投日近，市內街道隨處可見主張公投立場的看板設立於人行道、附掛電桿及交通號誌桿上，市府針對違規競選廣告物不但沒依法處置，更有設立電子巡簽單的不合理情事，建請如有違規即依法拆除，以整齊市容美觀。

他說，最近媒體報導警察局將公投選舉看板納為公投選舉安全維護重點工作項目，但設立電子巡簽單部分位於違規競選廣告看板上，輿論反應不佳，被指服務特定候選人。

他表示，經檢視相關報導，所謂「公投看板」是執政黨黨內初選參選人宣傳看板的廣告物，市府放任執政黨籍參選人「公投綁初選」到處樹立看板，不問所設置是否合於台南市廣告物管理自治條例等相關規定，還在違規看板上設立電子巡簽單，加重基層員警工作負擔，難令市民信服。他要求各區公所及其他權責單位應全面清查公投主張違規看板位置，列冊通報，並在12月18日公投日之前完成清理。

案經議長郭信良徵詢市長黃偉哲同意，裁示請市政府在年底前將所有竹木搭設的違規廣告全數拆除。

黃偉哲強調不需要針對特定看板設置巡簽，如果有違規廣告看板或招租廣告的情形，市府相關單位及志工發現後會進行通報，若有經費不足，將以第2預備金支應處理。工務局表示，今年拆除違規廣告看板經費編列580萬元，已支出300萬元，目前排定拆除違規廣告看板案件數600件，在年底前會盡力拆除。