四大公投最後攻防 國民黨：珍愛藻礁公投是藍綠決戰點

國民黨力拚年底公投「4個同意」，但原本穩定「選情」，近日卻接連傳出民調丕變，讓黨內「抓戰犯」聲四起。文傳會主委凌濤今表示，上周只是有些民調較為不同，但就多數民調來看，反萊豬與公投綁大選兩公投的同意支持度仍穩定。

凌濤說，除反萊豬與公投綁大選兩個公投支持度穩定，護藻礁公投則有三成五至四成不表態率，之後會加強凸顯民進黨前後不一狀況，讓這些不表態民眾可以了解，願意投下同意票。

至於重啟核四公投，凌濤分析，整體同意還是略高不同意，只是願出來投票民眾中，不同意反多出約2至3個百分點，這代表民進黨政黨對決、仇恨動員策略已經發酵，國民黨要把所有同意重啟核四的人催出來投票，就比較有機會。

黨務人士表示，藍綠陣營當前決戰點將是「護藻礁」公投，民進黨希望從1比3（拉下一個）力拚為2比2（拉下兩個）；國民黨則要努力守下3比1，並努力往4比0全勝目標邁進。

黨務人士說，護藻礁公投支持度也大於不支持度，但不表態率高達近四成是變數，這也是蔡英文總統近來親上火線強攻藻礁議題，國民黨明天也將由立委蔣萬安帶隊考察藻礁，跟民進黨在「護藻礁」公投上直球對決。

黨務人士呼籲最後關頭，所有藍營民代、縣市長應一起挺公投過關。

黨務人士說，接下來攻防重點，就是要凸顯包含治安、食安、能源與環保「不安全」的概念，藉以形塑公民對民進黨的不信任案投票印象，透過4大公投給民進黨一個教訓，「這個不是政黨對決，是人民對民進黨的教訓」。

就民進黨「政黨對決」操作，黨務人士坦言，確實造成部分綠營支持者歸隊，但預判效應應已達天花板；畢竟年底公投同意力量是「國民黨+公民團體」，其中不少民團過去就是綠營支持者，在議題忠誠下，不會隨民進黨起舞。