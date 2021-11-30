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四大公投民進黨哪個打最猛？總統助攻！珍愛藻礁近日超車反萊豬

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:翻攝自臉書

文／葛緯詩

年底四大公投將在12月18日投票，根據《美麗島電子報》最新民調顯示，重啟核四公投同意落後不同意達15%，珍愛藻礁公投也在這次遭翻轉，同意落後不同意6%，就連反萊豬、公投綁大選的不同意比例也呈現急起直追，民進黨鋪天蓋地的網路社群宣傳開始發酵。從聲量趨勢來看，近一個月民進黨來除了繼續主攻重啟核四公投之外，針對局勢較為明顯反萊豬一案減弱力道，改集中於珍愛藻礁公投上，集中火力猛攻策略確實奏效。

綠營臉書持續猛打重啟核四！反萊豬火力集中轉移至珍愛藻礁

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一個月（2021/10/30~2021/11/28），針對民進黨籍政治人物臉書在四大公投案進行反宣傳，明確提到特定相關議題關鍵字的聲量變化，民進黨雖然力拚四個不同意，但對各大公投案的反宣傳力道輕重有分，其中又以打「重啟核四」議題最用力，網路聲量居冠，佔全部聲量的52%。11月18日重啟核四公投提案人黃士修在電視說明會中，被質疑言語恐嚇台電核能發電處長許永輝「你的身家安頓好了嗎」，讓總統蔡英文在11月19日撿到槍，反嗆「公投不是政黨對決，威嚇、恐脅不會讓核四變安全」，不僅把「愛打恐嚇牌」、「藍綠對決」的負面標籤丟回給國民黨，也穩住不同意重啟核四的領先優勢。

另外，針對最難進攻的反萊豬議題，民進黨深知很多民眾無法在食安議題上輕易妥協，因此一開始就把議題設定為「反美豬」，而非反含萊克多巴胺的豬肉進口，11月16日蔡英文臉書主動進攻，呼籲大家對「反美豬」投下不同意票，但國民黨積極防守，批評民進黨不要混淆概念。面對萊豬議題遲遲沒有關鍵突破，民進黨近日則將火力集中到珍愛藻礁公投，配合蔡英文視察藻礁及大潭電廠，珍愛藻礁網路聲量數度超越反萊豬。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

蔡英文臉書是最強關鍵領袖　發聲者具「地緣關係」有加持效果

進一步觀察分析民進黨在四大公投的網路關鍵領袖是誰？除了總統蔡英文、副總統賴清德在任何公投案都名列前茅之外，與公投議題擁有「地緣關係」的人也有加持效果，透過貼文能帶來廣大的互動迴響。以重啟核四公投來說，核廢料放哪是攻防主戰場，民進黨立委賴品妤身為新北市第十二選區立委，頻頻替選區內長年遭放置核廢料的金山、萬里居民發聲，甚至喊出「我一天在東北角就不會讓核四重啟」，網路影響力僅次於正副總統。

另外，珍愛藻礁公投主角位在桃園觀音大潭，桃園市長鄭文燦持續發聲，表示藻礁與三接可以共存，自己任內保護藻礁不留餘力，強調政府已經盡了最大力氣，也縮小影響面積，加上這次獲邀赴各縣市進行公投宣講，不僅拉抬出一波自己的聲量，在該公投主動創造的聲量，也成為除了正副總統之外的冠軍。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月30日至2021年11月28日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『民進黨臉書四大公投討論度』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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