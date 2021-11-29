最新民調4公投恐翻轉？羅智強：逆境中張麗善開第一槍

年底四大公投投票日倒數，國民黨台北市議員羅智強今天在臉書表示，1218四項公投案的民意風向，在執政黨動員所有行政資源的鋪天蓋地反制之下，最新一項民調，竟然有可能全部遭到翻轉。

羅說，這真的是一個無法忽視的警訊，若真如該份民調預測，就連對爭議政策的直接民權行使，都因執政黨操弄而翻轉成功，台灣對民進黨的制衡力量將遭到重創。

羅智強提到，對執政巨獸的對抗，唯一的武器就是民意；在逆勢中，還是看到一個希望，就是雲林縣長張麗善開了第一槍，不怕逆流，不畏攻擊，勇敢站出來，挺「四項公投，四個同意」。

羅智強表示，張麗善在雲林縣的一場千人公投說明會上，沒有任何模糊立場，堅定且明確地喊出「四個都同意，台灣更美麗」，更痛批蔡英文換了位置就換了腦袋，說出南部鄉親的心裏話。

羅說，張麗善不但願意為逐漸遭到打壓的民意發聲，更敬佩是她以大局為念，若她只做對己有利的政治抉擇，身為養豬大縣雲林縣長的她，最安全的方式只要對禁止萊豬進口表態。甚至其他三項公投案對雲林鄉親距離太遙遠，明確表態後會有什麼樣的後座力，其實並不容易預估。

但張縣長仍然挺身而出，這絕對值得支持這四項公投案的人民，給張縣長最高度的肯定。

羅智強說，反觀雲林縣的兩位區域立委蘇治芬與劉建國，過去在野時反萊豬，執政後挺萊豬，對於自己立場的驟變沒有任何解釋，依然光明正大的在雲林縣到處宣講，希望雲林鄉親支持萊豬進口，這種為了權位沒有任何中心思想的民意代表，更在平常對張縣長執政有各種掣肘。

羅智強說，「這一次我們挺四個同意、挺張縣長」，才能讓更多像是蘇治芬、劉建國之流的政客，一個徹底反省的機會。