前核四廠長問馬英九 我核四沒蓋好嗎？

前台電核四廠長王伯輝問馬英九他的核四是否蓋不好？(鄧玉瑩攝)

「反對核四的人都沒去看過現場，蘇院長沒看過、副總統賴清德過門不入，即使蔡總統也是在核四狀態最亂的時候去看一下，馬前總統你看過嗎？」針對前台電核四廠長王伯輝的問題，馬英九回應：「我看過2次，所以我知道可以重啟。當初暫時封存是因為社會意見不一，封存實際上是為了重啟做準備。」

前總統馬英九28日參加「奔騰講堂-核四公投案正義對決」演講會，來賓之一前核四電廠長王伯輝對馬英九大吐苦水，指控台電核能發電廠長許永輝最近的談話與事實有違，他指出當年許是他的助手，在許多單位逾300多人見證下，蓋章通過，許永輝現在卻改口說「核四不安全」。

封存不是廢棄

王伯輝在演講結束後，進行媒體聯合訪問時，從演講者變成提問著，對著馬英九說：「想請教兩個問題，第一是當初下令封存核四電廠的您，是覺得我核四蓋得不好嗎？」由於問題突如其來，當場一陣尷尬笑聲。

馬英九隨即接招表示，核四蓋得非常好，和全球其他國家相比，優質度可以排前五大，不輸先進過家，「當初會封存，是因為社會意見不一，經與江宜樺院長討論後，決定暫時封存。但封存不是廢棄，只是暫時停止，等到適當時機拿出來。」馬英九進一步解釋，「封存先例很多，美國軍艦、坦克車、飛機，很多都是封存再拿出來使用的。」

王伯輝再問馬英九有看過核四吧？他抱怨那些反對核四的民進黨政府官員都沒有去看過，蘇院長從沒看過、副總統賴清德過門不入，即使蔡總統也是去一下就走，沒有人真正看過核四完工後完整的模樣。馬英九回應說：「我在任就去看過2次，非常清楚知道，核四重啟沒有問題。」

政府能源政策落伍

馬英九接著表示，擁核減碳才是世界趨勢，民進黨政府的能源政策活在上一個世紀裡，當初說要在2025年完成非核家園，現在看來真是空有夢想，完全趕不上世界潮流，只會以政治掛帥，遲早要被世界淘汰。

此外，馬英九也提到藻礁問題，他說經濟部說若三接不做，台灣會少了137億度的電，這要用500噸的煤炭來補，空污會更嚴重，但經濟部沒有想到，燃燒天然氣也會有空污，造成海洋暖化。

馬英九指出，用核電是最環保、最潔淨能源，是兩全其美方法。他說，民進黨政府對美國一向言聽計從，何不學學美國兩大政黨大團結，放棄成見，建立以核減碳的核能政策，一起解決排碳的問題呢？

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