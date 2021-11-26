力挺開放萊豬 陳吉仲：如果沒有配套我一定反對

民進黨國際事務部今在新北市板橋農會第二大樓舉辦「公投為什麼這麼投？」座談會，邀請立委羅致政、賴品妤、農委會主委陳吉仲及地球公民基金會副執行長蔡中岳宣講。陳吉仲今強調，蔡英文總統開放萊豬，如果沒有配套措施，「我一定第一個反對」，怎麼可能讓這個決定傷害養豬業者？

陳吉仲今指出，開放萊豬進口，前總統陳水扁2007年時就公告，也跟WTO說要做，但後來因豬農抗議沒做，後來到前總統馬英九，本來牛、豬都開放，但後來只開放萊牛，且要30月齡以下。

陳吉仲表示，兩位總統後來都沒做到(開放萊豬)，當小英總統要做時，如果沒有配套措施，他一定第一個反對，他也強調，去年828宣布開放萊豬進口後，沒有養豬戶走上街頭，因為政府已建立配套措施，包括清楚標示產地，及參照日本模式，國外使用但國內禁用萊劑，還有投注養豬產業百億元基金。

對於國民黨指160國家禁用萊劑，民進黨說109個國家可以進口萊豬，說法不同，陳吉仲也解釋，「話不能講一半」，正確說法是全世界160國家國內養豬不准使用萊劑，27個國家允許國內使用，並有109國家開放含萊劑豬肉進口。

陳吉仲也說，台灣GDP仰賴進出口貿易，加入CPTPP非常重要，至於萊豬開不放，是否會影響台灣加，「不是靠嘴巴講，裡面有遊戲規則」，若美國因此跟我國經貿關係受影響，CPTPP也無法加入，「我們要往哪個市場，中國市場嗎？」他並呼籲，反萊豬公投案不是政黨對決，而是台灣能否進入國際經貿組織重要里程碑。