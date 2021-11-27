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1218公投決戰年底，網上「綁大選」吵什麼？

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
1218公投決戰年底，網上「綁大選」吵什麼？ 圖片來源/unsplash
1218公投決戰年底，網上「綁大選」吵什麼？ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一個月內「公投綁大選」話題的網路聲量表現，帶您了解公投綁大選一案的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

年底四大公投即將登場，近來中選會也舉行多場意見發表會，相關話題也隨之在網路上展開如火如荼地討論，其中由國民黨立委江啟臣發起的第十九案「公投綁大選」，提案內容為主張希望透過公投綁大選方式，提高全民投票率以及降低行政成本。

藍綠辯「綁大選」觀點，是立場反覆還是時空環境不同？

隨著年底四大公投案的投票日將近，話題討論持續不斷，其中有關「公投綁大選」一案，在10/26國民黨議員羅智強表示將用「夜宿凱道49天」迎戰公投的最後一哩路，使得該公投案的話題討論漸多。

公投綁大選案近一個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖
公投綁大選案近一個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著，在11/05中選會宣布將辦理數場意見發表會，並公布正反方的代表名單後，除了公投內容再受到討論，正反方的辯論名單也受到關注。且隨著11/13、11/18兩日意見發表會的結束，民眾也在網路上展開激烈的論戰，如支持國民黨觀點的網友表示「民進黨怎麼一換位子就反對了」、「光是立場變來變去就讓人反感了」等對民進黨立場反覆的質疑；而支持民進黨觀點的網友則表示「大家應該要看到時空背景的不同」、「民進黨改變立場的脈絡是有邏輯的，沒有人看法會一直一樣吧？」等認為「綁大選」的實際狀況便將如同2018年邊開票邊投票的混亂情況。可看出每當中選會辦理的正反方意見發表會結束，在網路上對「公投綁大選」的論戰不斷，該事件的話題聲量也隨之而起。

公投綁大選是便民還是擾民？民眾看法不同

再綜觀「公投綁大選」正反兩方網友的論點，可發現不少支持綁大選的民眾表示「回家一次就把要投的都投完，不是很好嗎」，表示因選民僅能在戶籍地投票，若是公投案能與大選並在一起選，便能減少來回交通的不便，進而可「增加民眾投票意願」。此外，也有支持綁大選的網友提到「選務人員、場地什麼的，都只要用一次，可省很多吧」等，認為透過公投綁大選可「大幅降低行政成本」。

公投綁大選案正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
公投綁大選案正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，對綁大選持反對保留看法的民眾則表示「上次市長綁公投那次，動線超亂、排超久」，認為若將大選綁上公投，易造成「投票程序的冗長與混亂」。也有反對綁大選的網友認為「公投要對事不對人」，才能避免民眾受政黨論點的影響，表達真正的民意。

年底公投案將至，不論是贊同何種立場，民眾在投票前應做足功課，了解正反的立場與態度後，再投下自己神聖的一票，才能更好地行使自己的公民投票權。

觀看原文→ https://bit.ly/3oZ2bp7

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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