批四綠委故意渲染林麗蟬遭誤植發言 國民黨：公開道歉

從未有台電的處長於一夜間爆紅，但這個人卻做到了，他就是核能發電處處長許永輝。不僅經濟部長王美花拍片力挺「你也是我們經濟部、台電的弟兄，我們不會讓你孤單」；連總統蔡英文都於臉書發言感謝。但他卻傷了一起奮鬥的台電弟兄們，許永輝到底是何許人？

2021-11-26 13:52