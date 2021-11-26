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批四綠委故意渲染林麗蟬遭誤植發言 國民黨：公開道歉

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨婦女部主任林麗蟬在公投說明會上發言遭媒體錯誤解讀，相關媒體今更正。國民黨今加碼要求，民進黨立委劉世芳、莊瑞雄、蔡易餘與陳亭妃4人，昨天以相關不實訊息開記者會抹黑，也應道歉。

國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨團平日最愛談「認知作戰」，卻故意將錯就錯大打假新聞模糊仗、加強渲染不實資訊誤導民眾視聽，作為相當惡劣，更破壞台灣民主，應當受到社會強烈譴責。

凌濤呼籲，民進黨4位立委應以「最低標準」要求自己，跟進誤植媒體公開為自己昨日不實言論造成社會誤解道歉，以正社會視聽，否則只是自證民進黨問政不理性、運用不實資訊製造虛假大內宣的形象，坐實「雙標黨」封號。

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