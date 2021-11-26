一夜爆紅的台電核發處長，許永輝究竟何許人也？

從未有台電的處長於一夜間爆紅，但這個人卻做到了，他就是核能發電處處長許永輝。不僅經濟部長王美花拍片力挺「你也是我們經濟部、台電的弟兄，我們不會讓你孤單」；連總統蔡英文都於臉書發言感謝。但他卻傷了一起奮鬥的台電弟兄們，許永輝到底是何許人？

就在11月18日，中選會舉辦的「重啟核四」公投電視意見發表會上，原本不應出現的許永輝，竟然被派為「反方」代表，他與正方代表、重啟核四公投發起人黃士修交鋒辯論。

許永輝動之以情，「今天你要我再把已成家，背後一個個家庭的弟兄們，再帶入核四這個泥沼，背著核安的風險，我做不到！」

他更進一步說，「核四因缺乏整合經驗，在設計、施工與系統間的扞格出現衝突，結果試運轉測試至今已有七年，卻仍難以過關，因此核四不安全，不應該重啟。」

這讓黃士修氣憤不已，認為許永輝已涉及瀆職重罪，他甚至語出「非常情緒性」字眼：如果瀆職罪要關很久，你要不要先安頓好身家？……。

這場說明會火花四射，後來卻被扭曲成「人身攻擊」，模糊了焦點。

但，當許永輝說出「核四不安全，不應該重啟」的這段話時。曾與他共事的工程師卻張大嘴巴、錯愕不已。直言「這是我認識的許永輝嗎？這是跟我一起捲起袖子、測試核四廠的許永輝嗎？」

其實，在11月18日的說明會之前，許永輝是一位受到主管、部屬信任的工程師。許多現任或退休的台電人私下都說：「許永輝是非常認真盡責，樂於幫部屬解決問題的人，幾乎是使命必達，受到同事喜愛、長官賞識，官運也算亨通」。

許永輝畢業於清華大學核工所，進入核二廠從事運轉工作，後升為核二廠機組值班主任，成為控制室主管。隨後調回總公司核發處，歷任運轉組主管、組長。2012年，榮升核四廠（龍門電廠）模擬中心主任兼試運轉測試組組長，負責核四試運轉測試工作。

當核四「試運轉測試」成功後，又歷練過核發處副處長、核二廠廠長等職務。去年元月，升為核發處處長，今年7月還兼任核四廠廠長以及龍門施工處處長。

試運轉測試一遍不夠，經濟部另立安檢小組再平行驗證一次

所以當2013年，核四1號機興建完成，開始進行試運轉測試時，許永輝正是主要負責人，他們必須提出「試運轉測試」（Preoperational test）報告。

「試運轉測試」報告的正式名稱為「系統功能試驗」報告，就是要送給原能會審查用的報告名稱，業內一般都稱為試運轉測試。

當時的經濟部長張家祝為去除民眾對核電廠的疑慮，特別另組安檢、監督小組，總計有三組人馬參與核四廠1號機的測試。

第一組的試運轉測試小組，就是由當時的組長許永輝所帶領的核四廠同仁；第二組的安檢小組，包括45位核一、核二、核三廠的資深核能專業工程師與主管，以及GE（奇異）、HITACHI（日立）等12位國內外專業顧問；第三組的監督小組，包括清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸、交大機械工程系教授成維華、巨廷工程顧問董事長許勝田、台大工學院院長顏家鈺、台大機械系教授單秋成、長庚大學電子工程系教授馮武雄、清大光電所教授劉容生、中興大學工學院院長薛富盛，以及兩位經濟部的資深顧問共十位成員。

當試運轉小組進行測試時，安檢小組會針對試運轉的所有測試項目，再進行「平行」驗證，而第三組的專家學者必須在安檢小組進行平行驗證時，加以嚴格監督。

這三組人馬成功完成測試後，必須將報告送到總公司的聯合試運轉小組（JTG）審查，召集人是當時的核能副總經理及台電各處的代表，以奇異、日立等公司成員。

聯合試運轉小組（JTG）審查完畢後，再將核四廠1號機「系統功能試驗」報告送交給原能會審查。

許永輝為核四試運轉測試組長，所有文件都要蓋章

「系統功能試驗報告」（簡稱試運轉測試報告）的數百份項目，各單位負責人都要簽名或蓋章，其中就有許永輝的印章。為何會出現「NA」字眼，代表該項目不屬於MHI（三菱重工）或HITACHI-GE（兩家的合資公司）的範圍，所以無法表示意見。

當時的監督小組成員葉宗洸回憶說，安檢小組就是在「平行」驗證許永輝所負責的「試運轉測試」工作，意思就是同樣一套測試，要重複做一遍，以確保安全無虞，從2013年4月1日開始重新驗證。

「總計花了我們16個月的時間，監督小組的學者專家就協同日夜拼命的安檢小組成員，針對126個系統，從零開始重新檢測一遍，終於在2014年7月30日完成再驗證，」他難掩激動情緒說，「難道這一切的辛苦測試，都是假的嗎？」

當年，很多核四廠同仁以廠為家，甚至將老婆孩子送回娘家照顧，所以當2014年6月11日，一個大型的測試順利完成時，團隊興奮地合照留念。

時任核四廠廠長的王伯輝在臉書留下歷史的一刻：今天（2014年6月11日）中午11點，龍門電廠（核四廠正式名稱）成功且圓滿完成……，控制室內約30多人分別主控及監視各系統，現場幾乎有上百人監督觀看，如此大型的測試，從端午節忙到現在！共日夜忙碌九天，沒有努力過的人，無法體會圓滿完成時的激動，今天我幾乎泛著淚水向我可愛的員工致敬！這是龍門歷史的一刻！

至今，王伯輝的臉書仍留著當年的兩張大合照，其中一位戴橘色安全帽、著白色長褲的人，正是當時的試運轉測試組組長許永輝。

許永輝參與核四廠1號機所有的測試過程，而且他也蓋章通過了。

但，任誰也沒想到，過去台電弟兄們不眠不休，克服萬難所通過的測試成果，就在11月18日，被許永輝的「斷然否定」而灰飛湮滅。

今天的許永輝打臉昨天的許永輝，哪個才是真的？

過去，關於台電的公投案，台電都不會派人辯論，因為關係人的身分不宜，所以這次許永輝被派為反方代表時，內部早已議論紛紛：他為何要當反方代表？他有說不出的苦衷嗎？還是另有隱情？

當時，台電人推測，聯合試運轉小組、安檢小組通過的1號機試運轉報告，「白紙黑字」明擺在哪裡？許永輝頂多只能朝「以前雖做過安檢，現在得全部重做，要花很多錢，很多時間」之類的方向說明。

未料，許永輝竟然全盤否定「1號機試運轉測試通過」的所有一切。

連旅美的前美國電力公司核電專業工程師，當時也是安檢監督成員之一的蔡維綱，聽到許永輝在發表會上說「試運轉測試難以過關，核四不安全…」時，遠在視頻那端的他接受媒體專訪時，都能感受其不滿情緒。蔡維綱說，「試運轉測試已通過完成，不了解許處長為何前後不一致，當年可以，現在不可以」？

其實，許永輝否定的不僅是過去的許永輝，還否定了核四廠所有弟兄，以及安檢監督小組的專家學者，甚至是整個台電的專業形象。「今天的許永輝打臉昨天的許永輝，到底哪一個許永輝說的話，才是真的？」身為他的老部屬感到心寒，以後外界還會相信台電說的每一句話嗎？

許永輝傷了與他共事過的弟兄們，當他在電視上說出「我也要敬告在正方代表背後的鍵盤高手，你沒在核一二三廠拿起過一支手動扳手，沒帶弟兄衝過現場，不要來跟我講，你有多愛核四。」這一段話時。

一位在核四廠多年的工程師忍不住回應許永輝說的話：

核四現場我不算陌生，手動扳手，不確定有沒有拿過，但測試用的三用電表、電源供應器之類的倒是常常拿。核四全盛時期有1300名同仁，封存後，每年還維持130人的團隊，辛勤維護機組，以確保近3000億換來的寶貴資產。「到底誰沒有衝鋒陷陣過？」

明明通過試運轉的1號機組，卻被當年「負責簽名」的許永輝否定，他所提的每一項缺失都是「小到不能再小」的問題，根本是「雞蛋裡挑骨頭」，就像房子多年沒人住，門把、窗戶總會破損吧，修一修就好了，結果被說成是天大的問題，以此來佐證他「核四不安全」的說詞。

2015年台電證實核四1號機完成測試安檢，符合國際標準

許永輝還說：「我沒有簽安檢報告」。他當然不可能簽安檢報告，不用台電人出來戳破，清大教授葉宗洸都聽不下去了。

當年是專家小組成員的他說，安檢監督小組是額外成立的平行驗證小組，是用來驗證許永輝所做的「1號機試運轉測試」，許永輝當然不用簽名、也不可能讓他簽名。他是試運轉測試負責人，測試執行人跟檢驗人必須是獨立不同的人。如果許永輝認為有問題，大可在2014年的安檢會議上提出，他不僅沒有異議，還同意安檢會議的結論。

全程參與審查的葉宗洸說，安檢小組陸續完成核四1號機126個系統的再驗證，試運轉測試小組再把1號機試運轉測試報告提送到原能會。由於核四於2015年7月1日正式進入封存狀態，封存前，原能會還有32項報告未審閱完畢，封存後，當然停止所有審查，「真相是原能會未完成審查，不是審查沒有通過，」身為科學家的葉宗洸最氣睜眼說瞎話的人。

他難掩失望之情說，2014年7月30日，當試運轉測試與安檢工作順利完成時，許永輝還在經濟部召開的「試運轉測試及安檢完成」記者會上，報告此項工作的成果。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法進一步說，請大家去看看2015年6月台電發過的新聞稿就知道，台電確實澄清過「核四廠1號機已於去（103）年7月完成全部126個系統的試運轉測試及安檢工作」，確認其符合國際安全標準。

葉宗洸跟楊家法同問：

到底是2014年的許永輝在說謊，還是2021年的許永輝在說謊？

政府可以不要「重啟核四」，但不能說謊欺騙民眾

台電原是一家尊重專業的公司，得過無數的國際獎項，更是亞洲電力雜誌「亞洲電力獎」的常客。但，自從11月18日「重啟核四」的意見發表會後，氛圍全變了。

多數人沉默，並不代表內心沒有想法。

原先還在幫許永輝緩頰的同事，聽完後無奈地說，我沒必要再為他抱屈了，他不是沒有選擇，他可以婉拒上場，捍衛台電的專業，卻選擇用「斷章取義」來曲解事實，否定自己簽過的文件，「許永輝對不起自己的專業，也讓所有執行測試的台電人背了黑鍋，他將來必須為18日說過的每一句話負責。」

抬頭望向台北灰濛濛的天空，正是台電人的心情寫照，「弟兄們一手蓋起來的核四廠，就像自己生的孩子一樣，心疼它的命運是如此多舛，」一位核四退休主管語重心長，「政府可以用盡辦法讓重啟核四公投不過，但拜託不要說謊，也不要逼台電主管出來背書當砲灰，工程師如沒有誠信與正直，再高超的技術都非國家之福。我寧可相信，真理終將戰勝一切」。

或許，在未來的某一天，台灣人願意理性看待「核四」，還給它清白，不要再污衊曾經付出半輩子青春的核電工程師了。

（作者／彭杏珠 本文出自2021.11.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）