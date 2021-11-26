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萊劑神經毒素恐影響胎兒腦部 民團批政府報告隻字未提

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
大賣場業者在賣豬肉的冷藏櫃前標示「不含萊克多巴胺專區」。本報資料照片，記者余承翰／攝影
大賣場業者在賣豬肉的冷藏櫃前標示「不含萊克多巴胺專區」。本報資料照片，記者余承翰／攝影

民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口引發影響國人，特別是孩童的健康質疑。民間反瘦肉精毒豬聯盟今舉辦記者會表示，政府委外對萊劑健康風險評估報告中完全未提及「神經毒性」，違背健康風險評估技術規範要求。

民間反瘦肉精毒豬聯盟指出，神經系統發展對成長中的孩童至關重要，萊豬開放將牽涉到世代飲食的健康安全，不應讓孩童承擔「無限期曝險」，反萊豬公投應為孩子健康投下同意票，否決開放萊豬進口。

兒童腎臟科醫師錢建文表示，萊劑存在風險危害卻沒有任何利益，對無法確定安全物質，應採預警性原則，但開放萊豬進口後，兒童將長期可能吃到有萊劑殘留豬肉，開放萊豬絕不是「正確的選擇」。

錢建文說，過去國際上就萊劑所做健康風險評估主要是看「心血管效應」，近年來新證據顯示萊劑對動物有「神經毒性」，但政府委外健康風險評估報告中完全未提及「神經毒性」的危害確認，違背健康風險評估技術規範要求。

醫師蘇偉碩表示，萊劑對小鼠腦部TAAR1 具活性，與安非他命、搖頭丸MDMA反應近似；且和萊劑所屬「乙型受體素」已證明會影響老鼠胎兒腦部發育，政府未評估萊劑神經發展毒性前，應引世界貿易組織（WTO）規則，暫停萊豬進口。

高雄醫學大學生物醫學博士王文心表示，2012年後持續有新的科學實證顯示微量的萊劑對健康仍有疑慮，衛福部也都未列入健康風險評估報告中，為了自己與胎兒、孩童健康，應對反萊豬公投投同意票。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠也說，歐盟科學家已認為萊劑相關證據不足以證明食品安全，這次公投就應該將萊豬阻絕境外，促使萊劑被淘汰，這也是台灣作為世界公民一份子的責任。

公投 萊劑 萊豬

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