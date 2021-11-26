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影／時力立委質疑挺核人士說法偽科學
時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華今天舉行記者質疑挺核人士說法偽科學，無視核四附近的斷層帶可能帶來的威脅，台大地質科學系畢業的王婉諭更說，台電都承認這樣的地層，雖然不是活動斷層，但還是要考量大地震對地層結構的威脅與核電廠的安全。
王婉諭表示，反核四是有科學實證，有多位有多位地質學家證實，核四的一、二號機正下方有一條長度至少二公里的斷層，雖不是活動斷層，也應該做更多的研究，不能忽視地層結構的威脅。
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