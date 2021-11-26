快訊

香港數名政治人物收到「腐肉信」 貼有台灣郵票

網友「被下單」買港股？元大證昨現異常：會確保客戶權益

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／時力立委質疑挺核人士說法偽科學

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
時代力量立委王婉諭（左起）、邱顯智、陳椒華今天舉行記者質疑挺核人士說法偽科學，無視斷層地質對核四的威脅。記者潘俊宏／攝影
時代力量立委王婉諭（左起）、邱顯智、陳椒華今天舉行記者質疑挺核人士說法偽科學，無視斷層地質對核四的威脅。記者潘俊宏／攝影

時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華今天舉行記者質疑挺核人士說法偽科學，無視核四附近的斷層帶可能帶來的威脅，台大地質科學系畢業的王婉諭更說，台電都承認這樣的地層，雖然不是活動斷層，但還是要考量大地震對地層結構的威脅與核電廠的安全。

王婉諭表示，反核四是有科學實證，有多位有多位地質學家證實，核四的一、二號機正下方有一條長度至少二公里的斷層，雖不是活動斷層，也應該做更多的研究，不能忽視地層結構的威脅。

公投 核四 時代力量

延伸閱讀

校園足球推廣紮根 竹市議員籲增設社區足球場

強化社會安全網 立委盼速修精神衛生法等四大法案

車載球棒要註記 王婉諭：治標不治本加重基層警負擔

兒少保護通報案年增近萬件 立委批：調查制度消極缺漏

相關新聞

陳吉仲諷馬英九任內各式各樣食安事件 蔡執政看出成績

四大公投即將在12月18日舉行投票，農委會主委陳吉仲因近日發言惹議，遭封為「政院新三寶」，陳吉仲不但反擊國民黨發言不專業...

影／時力立委質疑挺核人士說法偽科學

時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華今天舉行記者質疑挺核人士說法偽科學，無視核四附近的斷層帶可能帶來的威脅，台大地質科學系...

青山宮起駕儀式 徐國勇不忘拉公投票

蔡英文總統上午出席艋舺青山王祭起駕儀式，蔡英文對萬華從疫情中復甦感到開心，強調仍要持續遵守防疫措施。內政部長徐國勇致詞時...

第四場公投發表會再換將！反萊豬變「醫師大戰」

四大公投案12月18日倒數，中選會已舉辦三場公投意見發表會，第四場將於12月2日登場。中選會今天表示，第18案「反萊豬」...

蔡英文指三接工程沒蓋在藻礁上 孫大千怒嗆：藻礁劊子手

中油三接是否破壞藻礁受外界關注，蔡英文總統昨天前往桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察。蔡總統表示，三接工程沒蓋在藻礁上...

【總編開箱】四項公投案 不僅是道是非題 更是選擇題

四項公投在即，原本居於劣勢的執政黨善於操作議題，讓公投的結果難以預料。而公投看似是人民對這些議題投下贊成或反對的是非題，其實卻是人民的選擇題，選擇要不要繼續相信這個掌權後即背棄當初理念及承諾的執政黨，能引導台灣走向更好的發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。