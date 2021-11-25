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【即時短評】蔡總統親赴藻礁 主攻經濟知識族群關鍵票

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天前往桃園視察藻礁。記者蔡晉宇／攝影
蔡英文總統今天前往桃園視察藻礁。記者蔡晉宇／攝影

蔡英文總統睽違8年，在年底公投即將投票之際再訪桃園藻礁。在執政黨已取得部分環團轉向的情況下，蔡總統今天視察重點並非要持續說服公投正方，而是透過象徵性地宣示動作，訴諸經濟、知識選民捨棄三接所要付出的代價，補上執政黨逆轉該公投案的最後一張拼圖。

珍愛藻礁公投發起人潘忠政今天未受邀同行，只能隔空反駁蔡英文對於保育藻礁相關發言。蔡總統稱「三接沒有蓋在藻礁上」；潘反嗆，「藻礁上已經有很大的橋墩矗立起來，不然怎樣才叫破壞」。連基本的事實認定都無共識，兩人對於藻礁保育的認知相差甚遠，就像在平行線。

潘忠政是基本教義派環團縮影，眼看讓步的外推方案部分環團仍不埋單，執政黨策略亦有所調整。蔡總統今天通篇談話中，對於藻礁保育的篇幅並不大，也並未就保育的細節和潘忠政再做糾纏，直接定調「藻礁已經永存」；甚至連比照8年前，實際走到藻礁區域看生態都沒有，顯見保育藻礁已非主攻重點。

蔡總統今天提出的三大重點，維持電力穩定、減空汙、能源轉型，各個聚焦經濟層面，且發表談話地點不選在觀新藻礁或大潭藻礁，而是在大潭電廠，頗有訴諸經濟選民意味。

在民進黨地毯式公投說明會動員下，傳統綠營支持者已有歸隊跡象，近來各方民調顯示，藻礁議題的支持度，正反兩方已接近五五波，且不同意方的支持度呈現持續上升趨勢。蔡總統今天親上火線，可視為綠營欲逆轉藻礁戰局的臨門一腳，若該公投案也能扭轉，搭配先前的核四突破口，四案中兩案操勝券，公投戰場已立於不敗之地，也讓府院高層有更多能量處理更為棘手的萊豬議題。

公投 大潭藻礁 潘忠政 蔡英文

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