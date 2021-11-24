珍愛藻礁公投發表會 正方訴求生態價值反方提區域正義

珍愛藻礁公投案第三場意見發表會今天下午1時登場，正方代表東海大學生態與環境研究中心教授林惠真表示，這是公投史上第一個保護環境提案，大潭有珍貴藻礁、柴山多杯孔珊瑚等生態系，這是海洋國家的「補考題」，呼籲民眾支持生態；反方為環境律師、環保署前副署長詹順貴，認為外推方案兼顧藻礁生態、減煤、減空汙，維護區域公平正義。

●正方／林惠真：外推方案只像「止痛藥」 仍會破壞藻礁

今天意見發表會由正方率先發言，林惠真說，這是公投史上第一個保護環境提案，藻礁有很多孔隙提供生物繁殖居住，也就是藻礁生態系，工程破壞會造成不可逆的影響，外推只是急就章，像是「止痛藥」一樣的提案，無法改變藻礁被破壞的問題；外推方案的港區面積增加20%，總共多達900公頃，更有 鏤空棧橋設計，同樣都會破壞棲地，更讓人質疑開發單位所謂「沒有破壞藻礁、沒有浚挖」的說法。

林惠真指出，工程將施放303個沉箱以連接防波堤結構，一個沉箱面積相當於籃球場這麼大，厚度高度約16至25公尺，一旦施放後，底下壓到的棲地生物將無一倖免。另外，藻礁更會被包圍起來，隔絕大海交流，「如同開發單位到我家說不會打擾、迫遷或強拆，隔天卻發現自己住在安全島上」，只是原方案是小安全島，外推方案是大安全島差別而已，「大潭藻礁全世界只有一個，發生錯誤將回不去」。

林惠真說，台灣西海岸現在只剩下10%的自然海岸，其他90%已經被破壞得差不多，到處都是人工港區、人工海堤，犯了很多錯誤，現在珍愛藻礁公投案只是海洋國家的「補考題」，台灣自稱海洋國家，但現在是怎麼對待海岸線？藻礁有7600年歷史累積綿延到海岸超過5公里，民眾應思考是否保存，而非在原方案跟外推方案僅差455公尺來討價還價，對藻礁應有更多承諾，不要留下遺憾。

●反方／詹順貴：外推大幅降低藻礁影響 兼顧減煤減空汙

詹順貴表示，這是第一件環境公投，但環境基本法指出，環境包括土地、森林、生態、陽光、空氣、水甚至社會文化，中南部關心的空汙也是環境議題，他為了三接環評案離開環保署副署長職位，當時他確實不支持原方案，但今年五月政府提出的外推方案，不浚深回填，對於藻礁生態系影響降到最低，也不對礁體產生嚴重破壞。

詹順貴指出，環境除了自然生態以外，還包括空汙、減碳等議題，外推不只是環保跟經濟的拔河對抗，反而是綜合藻礁生態系、減煤、減空汙、減碳甚至遠離核廢核災夢魘等多元環保價值的最大化兼顧，公投案要讓民眾投同意與否，在不同環境價值跟不同區域關切議題當中做「最無奈的選擇」，不是最好方法，因為環境價值沒辦法區分誰重要，應該同等公平看待。

詹順貴多次提到中南部減空汙期程，如果因為供電窘迫需要找出替代電源，「要從哪裡來？」可能要導致台中中火或高雄興達電廠增加燒煤發電，這都不是大家所樂見，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政說這種說法是「撕裂地方」，但這絕對不是撕裂地方，「我們要做到維護區域公平正義」，不能為了保護藻礁，而讓中南部民眾忍受更多空汙。

●正方／林惠真：不要窮到只剩電 守護自然才是台灣價值

第二輪意見發表會，林惠真表示，大潭藻礁被國際組織認證為東亞第一個「希望熱點」，和澳洲大堡礁、日本琉球海岸是同等級保育價值，大潭藻礁研究過程中，還發現瀕危物種紅肉ㄚ髻鮫的小幼鯊到此處覓食，另外還有一級保育類柴山多杯孔珊瑚，白海豚也曾現蹤大潭電廠出水口不到500公尺的地方。

林惠真指出，但未來該處將是港區最中心，無論原方案或外推方案，都會導致該處水域與自然海岸隔絕，造成鯊魚無法進入藻礁潮間帶或「走迷宮」，因為港區設計太複雜，有棧橋、入水口、出水口、溫排導流堤，現在把港區圍起來，鯊魚很可能因此出現「空間迷航」。海洋更是溪流終點跟生命起點，很多溪流生物到海邊生殖、孵化，有健康的海岸線才有健康溪流。

林惠真說，過去跟當地漁民、居民對談，發現這裡是魚米之鄉，日治時期漁獲量更高於基隆港，若工程破壞將造成漁場消失，未來必須要從事更多的遠洋漁業捕魚，屆時漁獲價錢就不同了，「我們願意為了電力開發犧牲到什麼程度？」不希望未來窮到只剩下電，無論原方案或外推方案都會破壞藻礁，應思考能源開發、自然環境跟自己的關係，留下健康海岸線，人民要有決心為世界留下台灣的特殊地景，與自然共好，這才是真的台灣核心價值。

●反方／詹順貴：藻礁不該無限上綱 應維護區域公平訴求

詹順貴指出，公投方說柴山多杯孔珊瑚最多的地方G1、G2區會持續施工，但其實原方案就已經避開，而外推方案更不會有工程，另外棧橋落墩只要發現柴山多杯孔珊瑚或認為距離過近都會改變位置，北防波堤地質鑽孔設計也會避開零碎礁體，不敢說百分百對藻礁生態系無影響，但已經盡可能將影響降到最低，維護中南部減煤、減空汙的區域公平。

詹順貴說，紅肉ㄚ髻鮫其實是在大潭藻礁的漁網中發現，而環差報告委託學者調查，從基隆到高雄大部分漁港都有發現紅肉ㄚ髻鮫幼魚，被產下來要回流岸邊覓食，絕對不是完全依賴藻礁生態系。外推方案是開放式的堤防設計，不是完全封閉，不敢說沒有鯊魚空間迷航，但至少跟完全封閉的港來看，產生空間迷航的可能性會小很多。