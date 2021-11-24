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陳吉仲稱豬吃萊劑好比人吃保健品 綠批：都是藍營造謠

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨。本報系資料照
民進黨。本報系資料照

民進黨發言人周江杰今天表示，國民黨主席朱立倫今天受訪時，要求農委會主委陳吉仲應該開放讓台灣的豬都吃萊克多巴胺，並且斷章取義陳吉仲言論，直接衍生成萊劑是保健食品，令人感到遺憾。

朱立倫今受訪諷刺，陳吉仲可以趕快開放，讓台灣的豬全都吃健康食品、吃萊克多巴胺，假如全世界都如同陳吉仲講的，那160國都是錯的，應該都吃健康食品，怎麼會有這麼荒謬的理論？

周江杰指出，國民黨造謠最會，朱立倫短短受訪內容就有多個錯假或片段訊息，第一、朱提到「全世界160國禁止萊豬」，事實上這160國是指「國內生產禁止使用」；第二、國民黨做圖抹黑陳吉仲說「萊劑就像保健食品」，事實上陳已經澄清，本意是指萊劑在豬隻餵食一般飼料時，為求其換肉率，所添加的飼料添加物，藉此讓瘦肉的比例增加，請相關人士勿扭曲為人類保健食品。

陳吉仲原文為，「萊克多巴胺就是一個很簡單的一個產品，就是說，比如說豬你要養讓他長大，最後提供給我們當豬肉吃的時候，你除了給他吃飼料，飼料就是像玉米阿，或者是黃豆粕把它混合以外，你要添加一些添加物，就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」。

周江杰表示，世界上有許多國家，例如日本，就是開放含有萊劑的豬、牛肉進口，但也同樣禁止在國內使用萊劑，這是要做出市場區隔，不知道朱立倫是否對於國際貿易與市場區隔不熟悉，才會連這些常識都不懂。

周江杰呼籲，國民黨已經在九年前開放含萊劑美牛進口，現在卻要用各種惡劣方式，抹黑同樣依照聯合國國際食品法典委員會標準的含萊劑美豬，根本就是邏輯錯亂也毫無科學根據。

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