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1218四大公投大補帖！ 正反立場爭點、民調數據一次看

莊瑞雄轟藍營才鳥籠公投 選到深夜「數大就是美嗎？」

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
中選會今天舉辦第三場全國性公民投票案意見發表會，公投綁大選公投案部分，由正方代表台北市議員鍾沛君(中)對上反方代表民進黨立委莊瑞雄(左)。圖／中選會提供
中選會今天舉辦第三場全國性公民投票案意見發表會，公投綁大選公投案部分，由正方代表台北市議員鍾沛君(中)對上反方代表民進黨立委莊瑞雄(左)。圖／中選會提供

中選會今天舉辦第三場全國性公民投票案意見發表會，公投綁大選公投案部分，由正方代表台北市議員鍾沛君對上反方代表民進黨立委莊瑞雄。莊瑞雄批國民黨對公投態度反覆、雙標，難道公投綁大選到深夜，「數大就是美麗嗎？」

莊瑞雄說，過去國民黨視公投為洪水猛獸，2003年民進黨執政時朝小野大，國親兩黨藉著國會多數提出公投修版本，通過鳥籠公投。民眾若要連署、提公投案，必須先經過公投審議委員會，更設定嚴苛的「雙二一」門檻。

莊瑞雄說，當時民眾要提案，要先經過「太上機關」公投審議委員會、再有「雙二一」的門檻，把民意關在鳥籠裡。從2004年強化國防、對等談判，到2008年入聯、反聯、反貪腐、討黨產，六個公投案都沒有辦法過關。

他批評，過去民進黨衝破鳥籠、實現民主，反觀國民黨害怕人民的力量，閹割公投、阻擋民主，如今羞愧地不敢去題鳥籠公投的歷史，只會吵著過時的要「公投綁大選」，一副正義的化身，令人不知今夕是何夕。

莊瑞雄說，2017年民進黨提出公投修正案，把過去公投審議委員會的「太上機關」廢除掉，更拿掉雙二一的高門檻。保障公民權，也將20歲投票門檻降低到18歲，這都是為了打破鳥籠公投，「讓鳥自由飛翔」。

莊瑞雄說，民主的機制是不斷演進、修正，在沒有鳥籠公投的狀況下，2018年公投綁大選出現混亂。他說，民進黨遇上混亂現象，想跟在野黨說「我們一起解決」，這是正視問題的態度，讓公投脫鉤大選，讓人民對公投有更充分、理性的時間討論選擇。

「正方代表可能太過年輕。」莊瑞雄說，2004年連宋總統敗選，第一個反應是提起選舉無效之素，之所以主張無效，就是總統大選綁公投，他們認為「選舉不公」。2018年，丁守中同樣成為公投綁大選的受害者，也同樣提起選舉無效之訴訟。

莊瑞雄說，2018年多少阿公阿嬤投票時，一次領了15張票，有縣長、鎮長、議員、代表、里長，還有十張公投票，那年多少人帶著小抄，好像要「對名牌」一樣，選人投完已經很累了，還要投下十張字很長的公投。

他說，過去的缺失應該反省，制度缺漏也應共同努力。2018年造成的選務亂象，必須要面對，民進黨主張公投綁大選，就是要讓民主更進步，讓政策決定不要被選舉激情綁架，也讓政策有更理性討論的空間。

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