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1218四大公投大補帖！ 正反立場爭點、民調數據一次看

公投礙大選？鍾沛君：中選會無能 尿不準怪馬桶歪

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中選會今天舉辦第三場全國性公民投票案意見發表會，公投綁大選公投案部分，由正方代表台北市議員鍾沛君(中)對上反方代表民進黨立委莊瑞雄(左)。圖／中選會提供
中選會今天舉辦第三場全國性公民投票案意見發表會，公投綁大選公投案部分，由正方代表台北市議員鍾沛君(中)對上反方代表民進黨立委莊瑞雄(左)。圖／中選會提供

第三場公投說明會今登場，「公投綁大選」正方代表、台北市議員鍾沛君上午批評，民進黨稱2018年就是公投綁大選才造成選務亂象，說法是「尿不準怪馬桶歪」，當時是因中選會無能，卻修法脫鉤公投與大選，之後會不會直接拆掉馬桶不要？

反方代表莊瑞雄稱公投不綁大選會讓公投更理性，鍾沛君反批，這是情緒勒索，認為我國是已有公投17年的成熟民主國家，有能力同一次選舉選出理想候選人與公投議題主張，這也是檢視候選人對公投議題主張最好的時間。

對民進黨自誇過去打破國民黨打造的鳥籠公投，鍾沛君還原，2003年民進黨版公投法草案也堅持雙二一超高門檻，若當時公投成鳥籠，民進黨也參與打造。

鍾沛君還說，2017年公投門檻下修，聲稱要打開鳥籠，但在院會表決時，民進黨版投票率門檻是四分之一，國民黨版則僅五分之一，國民黨門檻比民進黨還低，民進黨哪來顏面說自己是打破鳥籠公投功臣？自由小鳥在哪？

鍾沛君表示，民進黨引為反公投綁大選案例的2018年選舉，當時投票前3個月，時任中選會主委陳英鈐就說，根據模擬投開票狀況，要半夜12時才能開出公投票，之後電腦登打與確定，凌晨2時才能公布公投結果，選前就知道會大亂。

鍾沛君說，2018年中選會預期會發生問題後，卻一路一直等，繼續放任大亂，最後投票日當天連要不要邊開邊投決策，做出決策時，投票都已馬上要截止，現在卻說當年公投綁大選是造成選務紊亂的問題，為中選會無能甩鍋。

鍾沛君還引述民進黨籍前總統陳水扁所言，稱陳說自己任內辦公投沒有發生2018年狀況，但之後中選會官員不集體下台負責，還修法讓公投與大選脫鉤，是抓錯藥，執政黨機關算盡，改遊戲規則沒志氣。

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