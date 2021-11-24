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影／談陳吉仲萊劑言論 柯文哲：只有我失言被檢討
台北市政府今天上午舉行台北通記者會，回應外界對於台北通的質疑，市長柯文哲回應媒體提問。被問及農委會主委陳吉仲以「保健食品」形容萊劑對豬隻的影響，被外界質疑失言，對此柯文哲忍不住笑意，稱明明其他人也有失言，卻只有他的失言被放大檢視。
而針對近期發生超商店員勸導口罩遭殺案件，柯文哲指出，社會上有不安定的力量，疫情導致經濟不景氣，也讓許多民眾生活有受損，這可能也是導致類似案件頻傳的原因。
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