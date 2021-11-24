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房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

1218四大公投大補帖！ 正反立場爭點、民調數據一次看

影／萊劑比喻保健食品？陳時中：還是要問一下主委

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
陳時中上午出席立法院預算審查案，在座位上聽取發言時，神情若有所思。記者杜建重／攝影
陳時中上午出席立法院預算審查案，在座位上聽取發言時，神情若有所思。記者杜建重／攝影

衛福部長陳時中上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查中央政府總預算關於衛生福利部主管預算案。針對農委會主委陳吉仲日前表示「給豬吃萊克多巴胺，好比是人平常吃三餐之外的保健食品」引發爭議，陳時中在會前受訪時緩頰表示，陳吉仲應該是比喻「豬吃這個（萊劑多巴胺） 和人吃這個（維他命）」做一個類比，但陳時中還是補上一句：「要問一下主委，他（陳吉仲）真正的意思是怎樣」。

此外，針對第15期新冠疫苗預約施打，許多民眾狂搶BNT疫苗第二劑，外界好奇為何都是年輕人？陳時中表示，相關族群比例的狀況，他不是很清楚，但這也不算是狂搶，因指揮中心此次開出的預約人數比較多。

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