將萊劑類比成保健食品惹議 陳吉仲：比喻用詞不精準

農委會主委陳吉仲將動物飼料添加劑萊克多巴胺，類比成人類吃保健食品，如滾雪球般越滾越大；陳吉仲今天再度召開臨時記者會，坦承受訪時比喻用詞不精準，後續針對萊克多巴胺議題，會更精準呈現。

陳吉仲日前接受民進黨podcast節目「耳朵出遊不出油」訪問時表示，萊克多巴胺因為代謝很快，其實是「還好」的一個添加物，好比是人平常吃三餐外，還是會吃一些保健食品，語出驚人令外界譁然，昨深夜除貼出訪問逐字稿澄清「從未說過萊劑是人類的保健食品」外，今天再召開臨時記者會說明。

他說，要說明更清楚，總共有兩點，在podcast裡面，主持人問他甚麼叫做萊克多巴胺，他特別說明萊克多巴胺是飼料添加物，本來為了飼養豬牛有各式各樣功能的添加物，他的原意在強調萊克多巴胺是飼料添加物，後續有很多包括國民黨直接說萊劑就是保健食品，他要強調，沒說萊劑是保健食品，對於許多過度衍伸感到遺憾。

陳吉仲說，每個國家針對飼料添加物都有不同管理方式，以台灣來說，我國的飼料添加物裡，本來就有飼料跟藥物的添加物，如各式各樣的乳酸菌、碘化蛋白、維生素、胺基酸、抗菌劑等藥物添加物，不同國家會根據所飼養的動物及環境有不同的飼料管理，針對這樣的比喻如果用詞不精準，他後續會更精進，精準地呈現萊克多巴胺在整個動物飼料添加上。

現場媒體提問，將萊劑比喻成人類吃保健食品，是否是為將來開放國內使用萊克多巴胺做準備？陳吉仲表示，總統蔡英文去年828宣布今年1月1日開放萊克多巴胺豬肉進口時，農委會就跟所有農民溝通過，為了市場區隔，為了讓台灣豬肉，跟國外進口豬肉有所不一樣，再搭配清楚標示，及國內飼料添加管理上不添加使用。

他說，因此沒有未來要開放萊克多巴胺藥劑進出口，以及國內的生產使用這種事情；這是農委會跟所有養豬業者講好，也是未來做市場區隔，讓消費者有選擇，這政策從來沒有改變過。 農委會主委陳吉仲。 記者莊昭文／攝影