圖表整理／風向在變？看四大公投各家民調 3案「壓倒性同意」

四大公投將於12月18日登場，正反方對於公投議題拚盡全力交手過招，聯合新聞網製作公投專題「1218四大公投大補帖！ 正反立場爭點、民調數據一次看」，用圖解說明四大公投案的爭論點、通過門檻規定、過去17年哪16案公投闖關，其中有收羅各家民調結果，讓讀者知道最新民意變化，從各家媒體目前公布的民調結果顯示，民眾對於四大公投中的「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」三項議題，「同意票多於不同意票」比例高，核四則呈現拉鋸戰，同意與不同意票互有領先。

反萊豬進口

《台灣民意基金會》在10月18至20日，調查結果同意票逼近7成，不同意票則為2成五。到了11月，《台北智會》、《ETtoday民調中心》、《TVBS》調查結果，同意票都大概有55%，可見雖然同意票與不同意票有拉近現象，但很大部分民意仍傾向「同意反萊豬進口」的選擇。

公投綁大選

《台灣民意基金會》、《台北智會》、《ETtoday民調中心》、《TVBS》分別在10月及11月公布民調結果，由這4份民調結果看來，同意票數皆超過5成，且與不同意票數拉開13％以上差距；民調變化並不大。

珍愛藻礁

《美麗島電子報》在3月24至25日調查，結果顯示同意票47.9%遠遠超過不同意票24.3%，相隔7個月後，《台灣民意基金會》調查日期為10月18至20至與《台北智會》調查日期為10月25至27日公布的民調結果則與當時《美麗島電子報》民調結果相差不遠，均相差約2成。其中，最特別的是《TVBS》於11月8至11日公布之民調結果指出，民調結果有巨大的變化，同意與不同意票迅速拉近僅相差4%，推測應是民進黨於10月30日推動公投說明會奏效，民進黨啟動下鄉宣講影響民調結果，不過到了18日《ETtoday民調中心》公布的結果來看，兩方差距再度拉高11％，同意票高於不同意票。

重啟核四

在四大公投議題中，「重啟核四」民調結果同意與不同意比例差距最小，雙方都無拿下超過五成民意，且是唯一有「不同意票數多於同意票」的民調議題。進一步觀察可見，不論是3月進行調查的《美麗島電子報》或近至10、11月開始調查的《台灣民意基金會》、《台北智會》與《ETtoday民調中心》民調結果，皆顯示同意與不同意差距大約只有1-6%，甚至雙方互有領先。其中《台北智會》民調為不同意票領先2.4%，反正同意票數平均佔4成，不同意票則近3成，顯示「重啟核四」議題呈現拉鋸戰。