萊劑是急救用藥 醫：吃多影響健康

「萊劑是乙型受體素一種，是急救用藥，長期使用會增加死亡率。」衛生福利部台北醫院前急診專科醫師邱守苕22日在記者會表示「健康不要用問題藥物來交換。」高醫生物醫學博士王文心也指出，衛福部2019年所提供的風險評估報告，沒有最新科學期刊有關萊劑對腎臟、生殖等報告，不合標準。

最近一場公投辯論中，支持開放萊豬的WTO中心副執行長李淳再度提及行政院長蘇貞昌曾經說過「每日吃33塊瘦肉精排骨才超標」的言論，「民間反瘦肉精毒株聯盟」22日舉行記者會指出，執政黨自去年草率開放萊豬以來，不斷宣稱萊牛吃9年都沒事，但醫師專家在研究報告中得知，目前根本沒有任何人體長期食用萊劑的研究結果。

動物實驗死亡率高

醫師邱守苕表示，萊劑是當初被淘汰的治療氣喘藥物，後來被人發現可以增加動物肌肉量，才拿來餵食牛、豬，美國目前也只有1/5的畜牧業在使用萊劑，所以並非全美都吃得到萊牛或萊豬。他也指出，萊劑也是一種乙型受體素，會讓個體瞬間產生爆發力，例如國外很多人會給賽馬吃，但賽馬吃多了，也有猝死案例。

邱守苕指出，2014年間美國曾拿線蟲做實驗，結果發現線蟲長期食用10ppb萊劑劑量後，死亡率略增；接著，專家學者拿果蠅做研究，發現果蠅生命縮短1/10；專家學者再拿與人類同樣都是脊椎動物的斑馬魚做實驗，結果死亡率增加20%。邱認為萊劑的影響，要看長期研究。

美國發現壽命縮短

精神科醫師蘇偉碩表示，經過線蟲、果蠅等模式動物的實驗發現，長期攝取10ppb濃度的萊劑會出現平均壽命縮短的現象，顯示萊劑會有慢性中毒的問題。而美國在1999年容許肉品殘留萊克多巴胺經過16年，到了2015年美國政府衛生部發現美國人的平均壽命減短的現象，此一國民平均壽命縮短的現象持續了三年。

王文心表示，衛福部2019年所提供的風險評估報告，並非召開「食品風險評估諮議會」（至少15人），而是委託一名學者，以99990元（小於十萬元）迴避公開招標的方式做成。這份報告並不符合食品安全檢驗與動植物防疫檢疫(SPS)措施所要求，也沒有2012年後最新的科學期刊，例如萊劑對腎臟、生殖及神經發育有風險的報告，而是2004年之前的舊資料。

反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠進一步表示，如今蘇院長心虛，不敢面對2012年蘇主席的主張：「採歐盟模式堅持瘦肉精零檢出」，只能用蠻橫粗暴的方式趕人，也不敢接受辯論的請求。如果院長沒信心，也可以派衛福部長陳時中和食藥署長吳秀梅來跟民團辯論，在1218公投投票前，舉辦一場科學實證的辯論會，才是真正民主進步的做法。

【更多精采內容，詳見 】