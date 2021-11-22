馬、朱不認同侯友宜核四看法 侯：沒核安就沒核電
公投倒數，前總統馬英九認為新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙不懂核四所以才會反對，希望他們放下疑慮。侯友宜表示，自己在新北市11年，了解整個問題，若無法處理核安、核廢料，就沒辦法談核電，這是他看到的問題，也是重要的關鍵。
侯友宜說，自己在新北11年，曾擔任過核安監督委員會的主任委員，了解問題所在，若無法處理核安，沒有能力處理核廢料，就無法談核電，這是自己始終看到的問題所在，大家一定要想到核安、核廢料，這才是重要的關鍵。
另外，國民黨主席朱立倫則說自己對公投的看法與侯友宜不一致。侯友宜僅簡短回應，他相信最重要的公投展現，是尊重所有民意，大家要努力的把握當下，做好自己的角色。
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