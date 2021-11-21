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民團向蘇貞昌抗議遭壓制 黃健庭：執政傲慢

中央社 / 高雄21日電
行政院長蘇貞昌20日參加高雄鳳山說明會，反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠到場表達不滿，警方將人壓制出場，李高呼「不要拉我，我沒有武器」。記者徐白櫻／攝影
行政院長蘇貞昌20日參加高雄鳳山說明會，反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠到場表達不滿，警方將人壓制出場，李高呼「不要拉我，我沒有武器」。記者徐白櫻／攝影

行政院長蘇貞昌昨天在鳳山宣講公投時，遭反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠衝到台前要求辯論，被維安人員壓制出場。國民黨秘書長黃健庭今天說，民進黨政府說要謙卑，但卻展現執政傲慢。

4大公投將於12月18日投票，民進黨訴求「4個不同意」，行政院長蘇貞昌昨天在高雄鳳山宣講時，李建誠突然往台前衝，拉開No Toxic Pork布條，並要求辯論，但被維安人員壓制出場，蘇貞昌也請全場民眾送別抗議者。

國民黨今天下午在三民區寶珠溝里活動中心舉辦食安講座，黃健庭和國民黨高市黨部主委許福明、副主委曹桓榮及前立委侯彩鳳、市議員黃香菽等人出席。

黃健庭會後接受媒體聯訪，針對蘇貞昌宣講遭遇陳抗一事表示，幾年前總統蔡英文曾說，人民有意見，就是要讓人民表達，第1次如果政府不聽，可以再講第2次；第2次再不聽，第3次就可拍桌。

黃健庭說，昨天李建誠應該是第1次就被轟出去了，這就是執政的傲慢，民進黨過去說要給人民表達機會、政府要謙卑，但這幾年有看到執政謙卑嗎？

黃健庭說，不管從食品安全、環境保護、台灣充足電力或民主價值來看，這次的4大公投，一定要「4個都同意」，因為這牽涉到台灣的永續發展；同時這次公投也是人民站出來表達對執政的政府不滿的最好機會。

黃健庭表示，不管在疫苗、防疫等政策上，這段時間以來，只要跟執政黨意見不同，動不動就用謠言、造謠來辦人，讓人看了難過；所以人民要利用這次4大公投的機會站出來，不但捍衛自己最後的權益，也表達對政府的不滿。

公投 黃健庭 蘇貞昌 民進黨

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民進黨公投宣講岡山場 蘇貞昌:捍衛台灣安全做國家主人

影／朱立倫：蘇貞昌不要鴨霸、應謙卑多聽人民聲音

影／蘇貞昌高雄宣講公投 反萊豬人士抗議遭警壓制出場

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