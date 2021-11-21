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核四前廠長被叫閉嘴 王鴻薇：反對民進黨變中共同路人
立委日前參觀核四廠，接受媒體採訪時對核四廠前廠長王伯輝、及核四廠有諸多批評，王伯輝對此無奈稱「不否認是深深的綠，如今，卻被綠色委員們說成一無是處」，前立委沈富雄也透露，王伯輝全家都是綠的。國民黨台北市議員王鴻薇今天則在臉書批評民進黨，「意見不同就要你閉嘴」、「不認同民進黨政策就變成中共同路人。」
王鴻薇說，民進黨一連串的荒唐政策，只要有所質疑，不論你是誰，就會被抹成中共同路人，只要反對，甚至直接叫你閉嘴。核四前廠長王伯輝，以自身的經驗及專業知識支持核四重啟，但換來的是綠委范雲請他「閉嘴」。
王鴻薇也提到，國內肝膽腸胃科權威、中研院院士陳培哲，依自身的專業知識以及良知，拒絕為民進黨硬推的高端護航，換來的是被綠營在網路上抹成「中共同路人」。
王鴻薇說，這兩位過去都是深綠支持者，都是專業人員，以科學知識反對無理的政策，但卻不斷遭受綠營惡意的抹黑攻擊。民進黨執政下，政策已經沒有討論空間，科學邏輯擺一邊，「只要你反對，就請你閉嘴，不閉嘴就是中共同路人」。
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