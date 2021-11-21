1218公投貪食蛇機車遊行 張亞中以公民身分出席響應

「1218反萊豬護藻礁」由桃園中壢區信義里長邱仁德發起的貪食蛇車隊今天上午從中北路二段的大潤發出發，孫文學校長張亞中也現身參與，張表示，他除了國民黨員身分，同時也是公民，因此此次以公民身分出席，並對群眾高喊4項公投都同意救黨救國救子孫，並表示下午國民黨的公投宣講並未受邀，但和國民黨主席關係完全沒問題，若找他，他相當歡迎。

貪食蛇車隊以機車上街遊行宣傳位於公投的訴求看法，號召民眾從中北路二段大潤發沿途經過，華勛、內壢、龍岡等地區；邱仁德指出，此次原先預期只有60至80輛，但最後共有120輛車輛報名參與活動，預估上路之後會來到180輛車隨行。

今天上午10時許車隊一路浩浩蕩蕩出發，希望透過機車遊街方式，喚醒民眾位於公投議題的關注；張亞中也到場表示，自己此次是以公民身分參與活動，今天上午就從新北市跟著神龍車隊過來，預計中午離開。

張亞中指出，公投應是超越黨派的，孫中山說領土政治不只是政黨政治也是全民政治，而政黨政治就是把決策權交到議會，國會通過政府就去執行，可當議會出現困難，人民可利用公投，因此相當欣賞邱仁德運用民間力量來響應，這同時也是他的主張。

對於國民黨周五在中壢龍岡運動公園的公投宣講，張表示未受邀，但和朱立倫關係沒有問題，他自己在每個周末也要到全台各地宣講，若國民黨之後有邀約也相當歡迎。

有民眾指出，自己在當初罷免王浩宇時就有參與，這次等同於是和老朋友見面，也替子孫們挺身而出；邱仁德目前也在規畫要再辦貪食蛇車隊活動，預計會從中壢騎至台北的凱達格蘭大道，詳細內容還未出來。 孫文學校長張亞中對群眾高喊4項通頭都同意 救黨救國就子孫。記者翁唯真／攝影 張亞中到場表示，自己此次是以公民身分參與活動，今天上午就從新北市跟著神龍車隊過來，預計中午離開。記者翁唯真／攝影

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