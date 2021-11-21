影／秋鬥行腳反萊豬護藻礁 批民進黨打臉民進黨

宣揚公投民團「秋鬥行腳」一行人，上午抵達嘉義縣水上鄉南靖火車站，與台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁醫師帶領支持者會合，在車站拿手舉牌、喊口號，宣講「反萊豬、護藻礁」，吳亭蓁批蔡英文過去說藻礁永存，如今是民進黨打臉民進黨，萊劑對人體有影響，他們主張萊豬源頭管理、明白標示，執政民進黨至今未做，還操作成反萊豬就是反美豬。

「秋鬥行腳」總指揮林子文批蘇貞昌昨天在高雄，下令動用警察對付他們秋鬥成員，暗示暴力，他說，活動至今，很多民眾認同他們「反萊豬、護藻礁」訴求，呼籲大家12月18日公投，一定要出來投票。

吳亭蓁批執政民進黨罔顧人民健康，開放萊豬進口，先前在野反萊牛，如今執政挺萊豬？雙重標準，政府只需明白標示，做好源頭管理，讓民眾能夠清楚辨別做出選擇，減少大眾疑慮，但執政黨卻用魚目混珠的方式，「只標示產地，針對萊劑標示卻技巧性規避」。

民進黨將反萊豬公投說成反美豬公投，操弄人民、讓人氣憤！食安影響民生，政府未與人民溝通，粗暴開放萊豬進口，漠視民意，對國人健康安危造成隱憂，當年蔡英文寫下「藻礁永存」這四個字，如今打臉自己，他們反萊豬、護藻礁，事實上是循著民進黨過去主張，反而現在卻是民進黨打臉民進黨。

珍愛桃園藻礁聯盟曾啟明用齊柏林空拍藻礁照片說，台灣是世界極少數擁有藻礁的生態環境，呼籲民眾支持藻礁永存，守護珍貴生態環境。「秋鬥行腳」第9天，隊伍上午8點多從南靖火車站出發，沿台一線行腳，中午途經嘉義火車站站前廣場和民主圓環，傍晚行腳至民雄火車站，下午到民雄酒廠，短暫休息後持續北上。 宣揚公投民團「秋鬥行腳」一行人，上午抵達嘉義縣水上鄉南靖火車站，與台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁帶領支持者會合，在車站拿手舉牌、喊口號，宣講「反萊豬、護藻礁」。記者魯永明／攝影 宣揚公投民團「秋鬥行腳」一行人，上午抵達嘉義縣水上鄉南靖火車站，與台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁帶領支持者會合，在車站拿手舉牌、喊口號，宣講「反萊豬、護藻礁」後，往台一 線北上行腳。記者魯永明／攝影 宣揚公投民團「秋鬥行腳」一行人，上午抵達嘉義縣水上鄉南靖火車站，與台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁帶領支持者會合，在車站拿手舉牌、喊口號，宣講「反萊豬、護藻礁」後，往台一 線北上行腳。記者魯永明／攝影

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