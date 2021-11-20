影／遭批縱容黃士修 朱立倫：蘇貞昌拍里長肚是不是暴力

重啟核四公投案辯論餘波蕩漾，綠營連日追打公投領銜人黃士修「恐嚇」反方代表台電處長許永輝，行政院長蘇貞昌昨更隔空叫陣朱立倫「還要縱容言語暴力的人嗎？」朱今天回擊，重提3年前蘇貞昌對欲陳情的新北市瑞芳區里長陳志強大力壓肩拍肚一事，質問「那是不是暴力」，要蘇貞昌「有時候也要想一想自己在立法院和地方上的表現」。

重啟核四公投案領銜人黃士修日前在公投辯論時，對反方代表台電處長許永輝表示，如宣稱核四有問題，辯論會結束就到台北地檢署告發刑事瀆職、賄賂等，還問「身家都安頓好了嗎？」綠營從蔡英文總統、蘇貞昌及地方民代，連日追打批評黃士修，更連結國民黨，蘇昨在高雄被問到此事時，隔空叫陣朱立倫「「你周邊的縣市長都反對 ，你還要縱容言語暴力的人嗎？」

朱立倫今天到花蓮出席公投宣講，被問到此事，要蘇貞昌「不要什麼都扯上國民黨」，並重提舊事說「不知道蘇院長還記不記得當時為了電廠的事情，在瑞芳用這麼大的力量打我們在地里長，那是不是暴力？」

朱立倫說，任何暴力，口頭的暴力、言語、肢體暴力都反對，但「蘇院長有時候也要想一想自己，在立法院和在地方上的表現」。

朱立倫所指的是2018年9月23日，當時為民進黨新北市長參選人的蘇貞昌，出席「瑞芳競選總部成立大會」，會後離去時，瑞芳區龍山里長兼反深澳燃煤電廠自救會長陳志強攔路陳情，正要開口表達訴求時，蘇貞昌搶走連署書，還用力拍打陳志強肩膀和肚子，陳志強把影片上傳臉書，引發瘋傳跟批評。

商品推薦